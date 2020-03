Inchisi in casa in vremea coronavirusului. Spectacole de opera online, gratuit, la Opera din Iasi si la Metropolitan Opera

In vremuri in care suntem supusi la restricții din cauza epidemiei de coronavirus si trebuie sa stam cat putem de mult in casa si sa gasim metode care sa compenseze iesitul la cinema, teatru opera, calatoriile, o iesire cu prietenii la o bere , Opera Națională Română Iași va oferi iubitorilor de opera spectacole transmise LIVE. Asa ca le puteti vedea din confortul de acasa, incepand de azi, 16 martie:

”Vom debuta, în acest demers online, cu Opera Indiile Galante, de Jean Philippe Rameau, în regia maestrului Andrei Șerban. Este vorba despre o prețioasă bijuterie din colecția noastră, cu care am debutat și în urmă cu 9 ani, la inaugurarea noii săli de spectacole. Streamingul va fi gratuit și va începe cu ziua de luni, 16 martie 2020 de la ora 18:30”, este postat de pagina de FB a Operei.

Peste Ocean, Metropolitan Opera New York va transmite online, gratuit, spectacole din ultimii 14 ani. „Carmen”, de Bizet, „Boema”, de Puccini, şi „La Traviata”, de Verdi, se numără printre spectacolele transmise începând de luni

online.

Metropolitan Opera a iniţiat programul „Nightly Met Opera Streams”, pe site-ul propriu, în încercarea de a oferi, în continuare, publicului acces la spectacole de operă.

„În aceste vremuri extraordinar de dificile, am vrea să oferim consolare iubitorilor de operă”, a spus managerul Peter Gelb, într-un comunicat. „În fiecare seară, vom oferi o bijuterie diferită din colecţia noastră din ultimii 14 ani”.

Streamingul va fi gratuit şi va începe, în fiecare seară, la ora locală 19.30. Fiecare spectacol va fi disponibil online timp de 20 de ore.

Programul primei săptămâni:

Luni, 16 martie — „Carmen”, de Bizet

Dirijor: Yannick Nézet-Séguin, cu Elīna Garanča şi Roberto Alagna. Din 16 ianuarie 2010.

Marţi, 17 martie — „La Bohème”, de Puccini

Dirijor: Nicola Luisotti, cu Angela Gheorghiu şi Ramón Vargas. Din 5 aprilie 2008.

Miercuri, 18 martie — „Il Trovatore”, de Verdi

Dirijor: Marco Armiliato, cu Anna Netrebko, Dolora Zajick, Yonghoon Lee şi Dmitri Hvorostovsky. Din 3 octombrie 2015.

Joi, 19 martie — „La Traviata”, de Verdi

Dirijor: Yannick Nézet-Séguin, cu Diana Damrau, Juan Diego Flórez şi Quinn Kelsey. Din 15 decembrie 2018.

Vineri, 20 martie — „La Fille du Régiment”, de Donizetti

Dirijor: Marco Armiliato, cu Natalie Dessay şi Juan Diego Flórez. Din 26 aprilie 2008.

Sâmbătă, 21 martie — „Lucia di Lammermoor”, de Donizetti

Dirijor: Marco Armiliato, cu Anna Netrebko, Piotr Beczała şi Mariusz Kwiecien. Din 7 februarie 2009.

Duminică, 22 martie — „Eugene Onegin”, de Tchaikovsky

Dirijor: Valery Gergiev, cu Renée Fleming, Ramón Vargas şi Dmitri Hvorostovsky. Din 24 februarie 2007.