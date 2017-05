Incepe Eurovisionul. Marti si joi sunt semifinalele

Editia de anul acesta a Eurovision incepe marti, la Kiev, in Ucraina, cu prima semifinala, la care va participa R. Moldova. A doua semifinala are loc joi, 11 mai, cand vor urca pe scena si reprezentantii Romaniei, Ilinca Bacila si Alex Florea (foto). Finala concursului va fi sambata, 13 mai.

Scandalul care de multe ori insoteste competitia a inceput in acest an inainte sa se dea startul concursului. In centrul sau sunt Rusia si Ucraina. Tara gazda a Eurovisionului a interzis participarea reprezentantei Rusiei, Iulia Samoylova, o tanara imobilizata in scaunul cu rotile inca din copilarie, pe motiv ca aceasta a cantat in Crimeea dupa anexarea din 2014.

Au avut loc negocieri, iar Moscova putea desemna un alt reprezentant, insa partile au fost de neclintit. Prin urmare, Rusia nu va mai participa la Eurovision anul acesta, asa ca in loc de 43 de tari, vor intra in concurs 42. Decizia face multe tari sa rasufle usurate din moment ce tara a trimis in competitie, de-a lungul anilor, artisti valorosi, cu sanse la premiul cel mare.

Participa insa Australia, care a obtinut acest drept in 2015. Iar in viitor s-ar putea sa avem surpriza sa vedem in competitie si SUA, speculatiile aparand dupa ce, anul trecut, pe scena a urcat, in afara concursului, Justin Timberlake. In plus, tot anul trecut, concursul a fost difuzat in direct in SUA, pentru prima data in istoria Eurovision.

Pana acum, competitia ajunsa la a 62-a editie a fost castigata cel mai adesea de Irlanda, care a luat premiul cel mare de 7 ori. Urmeaza, in ordine, Suedia (care a castigat de 6 ori), Marea Britanie, Franta si Luxemburg (fiecare castigand de cate cinci ori). Romania nu se afla nici macar intre primele 15 tari din acest punct de vedere.

Desi au fost 61 de editii pana acum, au fost 64 de castigatori. Asta pentru ca in 1969 trofeul in forma de microfon a fost impartit intre 4 tari: Franta, Spania, Olanda si Marea Britanie, arata BBC. Sistemul de notare a fost apoi schimbat, astfel incat sa nu mai apara astfel de situatii.

Revenind la editia de anul acesta, ea se va desfasura intr-o sala cu 11.000 de locuri, nu departe de piata Maidan, unde in urma cu trei ani a avut loc o revolutie violenta, care a degenerat intr-un razboi civil in estul tarii. Cu cateva zile in urma, de teama ca sala sa nu ramana goala, iar acest lucru sa fie vazut la TV de circa 200 de milioane de oameni de peste tot in lume, pretul biletului a fost micsorat la echivalentul a circa 20 de dolari.

Atmosfera la Kiev e una festiva, iar nu departe de complexul ce va gazdui artistii si sala in care acestia vor canta au fost amplasate ecrane gigant, pentru a putea fi urmarit festivalul din strada, anunta Agerpres.

S-au luat masuri exceptionale de securitate, in apropierea Centrului International de Expozitii, unde se va desfasura competita, fiind aduse autobuze cu agenti de interventie pentru ca nimic sa nu tulbure atmosfera festiva.

Care sunt tarile care intra automat in finala

Pentru multi, Eurovision inseamna o etalare a vulgaritatii, kitsch-ului si a muzicii care face urechile sa sangereze, arata BBC. Insa nu trebuie uitat ca pe aceasta scena ABBA, la inceput de drum, canta piesa “Waterloo”, care avea sa devina faimoasa.

Totul a inceput in 1956, cu sapte tari. Numarul tarilor participante a crescut insa de la an la an, astfel ca s-a ajuns la doua semifinale. In urma semifinalelor, doar 20 de tari ajung in finala de sambata, cand li se alatura Ucraina, tara gazda, si “greii”: Franta, Germania, Italia, Spania si Marea Britanie. Aceste tari ajung automat in finala pentru ca ele tin in viata concursul, din punct de vedere financiar.

Romania, care a participat la Eurovision prima oara in 1994, este reprezentata anul acesta de Ilinca Bacila si Alex Florea, care vor canta melodia “Yodel It!”, compusa de Mihai Alexandru. Acestia au ajuns la Kiev inca de acum 8 zile.

Ca si pana acum, semifinalele si finala concursului vor fi transmise in direct de Televiziunea Romana, de la ora 22.00.

In 2016, Romania a fost descalificata ca urmare a deciziei European Broadcasting Union – cea mai mare asociatie a televiziunilor publice din lume (EBU), organizatorul concursului, de a retrage Televiziunii Romane calitatea de membru pentru neplata unor datorii in valoare totala de 16 milioane de franci elvetieni.

