In ziua cand la Bruxelles se discuta soarta Brexit, Iohannis si sotia se plimbau prin Pompei 

Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au mers miercuri in vizita la Pompei. Pe pagina de Facebook a Parcului Arheologic au fost postate mai multe fotografii, cu precizarea ca a fost o vizita privata.

“Presedintele Romaniei Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, intr-o vizita privata la Pompei, insotiti de directorul general prof. Massimo Osanna”, se arata in mesaj.

Klaus Iohannis a efectuat, in perioada 14-17 octombrie, o vizita de stat in Italia, iar excursia la Pompei a avut loc in ultima zi.

Atat Klaus Iohannis, cat si sotia sa au purtat tinute lejere, insa internautii au criticat rochita cu care era imbracata sotia sefului statului, considerand ca este mult prea scurta.

Mai important este, insa, ca, miercuri, in ziua in care Klaus Iohannis se afla in vizita privata la Pompei, la Bruxelles avea loc prima sedinta informala a Consiliului European, unde liderii europeni au purtat discutii despre Brexit.

Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a postat pe Twitter o fotografie din timpul intalnirii in care se poate observa absenta lui Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis a ajuns joi la Bruxelles unde va participa la reuniunea Consiliului European, precum si la cel de-al 12-lea Summit Asia – Europe Meeting (ASEM) . De asemenea, seful statului va participa si la Summit-ul Euro in format extins.

ziare.com