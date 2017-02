În Spania s-a deschis primul bordel cu păpuşi gonflabile din Europa

În Barcelona, și-a deschis recent ușile un nou bordel, intitulat Lumi Dolls, primul din Europa care oferă clienților săi ocazia să facă sex cu păpuși gonflabile şi nu cu prostituate.

Clienții își pot alege păpușile de silicon, în funcție de etnia lor, și pot se pot bucura de o atmosferă perfectă pentru câteva ore de intimitate, având în cameră lumânări și o plasmă uriașă pe care pot urmări filme porno, scrie libertatea.ro.

Pentru că abia s-a deschis, bordelul are și o ofertă promoțională. O oră „de amor” cu aceste păpuși gonflabile, în mărime naturală costă 82 de euro, iar după ce oferta va expira va costa 117 euro.

Reprezentanții clubului susțin că păpușile sunt spălate și dezinfectate bine cu săpun anti-bacterian după fiecare folosire.

Clienții pot alege din cele patru tipuri de păpuși gonflabile. Lili, care are 1, 61 m și trăsături asiatice, Katy este blondă, are 1,70 m și sânii mari și ochii turcoaz, o păpușă “africană” numită Leiza, care măsoară 1, 68 metri și are părul blond și creț, sau Aki, care are părul albastru și lung, și pare a fi modelată după un anime japonez. Acestea pot fi îmbrăcate în orice ținută cere clientul.

O astfel de păpușă costă în jur de 5.000 de euro, cântărește 40 de kilograme și este realizată din silicon.