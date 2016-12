Ilinca Vandici, vedeta show-ului “Bravo, ai stil!”, este insarcinata

linca Vandici, vedeta show-ului “Bravo, ai stil!” de la Kanal D, este insarcinata. Frumoasa satena a aflat vestea cea mare in urma cu putin timp. “Sunt atat de fericita incat imi vine sa urlu in gura mare vestea minunata pe care mi-a adus-o Dumnezeu. Imi doresc de foarte multa vreme un copil si, iata, in sfarsit, visul mi s-a implinit. Andrei, iubitul meu (n.r. Ilinca Vandici este intr-o relatie cu afaceristul Andrei Neacsu, fiul primarului din comuna ilfoveana Tunari) este si el in culmea fericirii, mai ales ca isi dorea enorm un copil. De abia asteptam sa devenim parinti”, a declarat Ilinca in exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Si cum bebelusul este pe drum, in scurt timp este foarte posibil sa asistam si la o casatorie intre Ilinca si Andrei.