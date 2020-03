Idris Elba, starul din “Avengers”, testat pozitiv la coronavirus

Actorul britanic Idris Elba a anunțat luni pe contul său de Twitter că a fost testat pozitiv la noul coronavirus și s-a plasat în izolare, scrie AFP.

“În această dimineață, am fost testat pozitiv la Covid-19. Mă simt bine, nu am simptome pentru moment dar sunt izolat de când am descoperit că am fost expus la virus”, a precizat starul.

“Rămâneți acasă și fiți pragmatici”, a adăugat actorul de 47 de ani, fără a preciza în ce țară se află în prezent.

Idris Elba a postat o fotografie alături de soția sa, Sabrina Dhowre.

“M-am testat deoarece mi-am dat seama că am fost expus la cineva care a fost și el testat pozitiv”, a continuat el în acest mesaj video în care insistă asupra măsurilor de igienă și de “distanțare socială”.

“Trebuie să luăm asta în serios”, a mai spus el.

Devenit celebru în 2002 în serialul televizat “The Wire” și înnobilat de regina Elisabeta a II-a în 2015, Idris Elba a jucat în superproducții hollywoodiene precum “Thor” și “Avengers”.