Harvey Weinstein s-a predat Politiei. A venit cu trei carti groase sub brat

Producatorul de film american Harvey Weinstein, anchetat pentru abuzuri sexuale de autoritatile federale din New York, s-a predat vineri Politiei.

Harvey Weinstein urmeaza sa fie pus sub acuzare pentru infractiuni sexuale si sa i se stabileasca o cautiune, potrivit Fox News.

Weinstein a sosit la sectia de politie in jurul orei 11:25 GMT, imbracat casual si avand sub un brat trei carti groase, inclusiv o biografie a regizorului Elia Kazan.

Politistii l-au escortat in sectie, in timp ce o multime de jurnalisti facuse baricada, iar trei elicoptere survolau zona.

Potrivit New York Times, care citeaza surse apropiate anchetei, Weinstein va fi pus sub acuzare pentru ca a violat o femeie si a fortat o alta sa ii faca sex oral.

Victima violului nu a fost identificata, dar cea care a facut a doua acuzatie este actrita Lucia Evans, fapta datand din 2004.

Ancheta politiei newyorkeze vizeaza si declaratiile actritei Paz de la Huerta, care a spus ca a fost violata de doua ori de Weinstein, in 2010.

Autoritatile federale analizeaza, in cadrul acestei anchete, si daca Weinstein “a ademenit sau determinat vreo femeie sa treaca granita statului cu scopul de a comite o infractiune sexuala”, potrivit publicatiei americane.

Contactat de CNN, avocatul lui Weinstein, Benjamin Brafman, a confirmat informatia despre ancheta federala in urma cu cateva zile. Brafman a spus ca s-a intalnit cu autoritatile federale din New York “in incercarea de a le convinge sa renunte la ancheta” si se va vedea cu acestea si in saptamanile urmatoare.

“Dl. Weinstein a spus mereu ca nu s-a angajat niciodata intr-un act sexual neconsimtit”, a mai spus Brafman.

Peste o suta de femei, printre care actrite precum Rose McGowan si Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hartuire sexuala, viol sau agresiune, in urma aparitiei, la inceputul lunii octombrie 2017, a unui articol in New York Times in care erau oferite detalii cu privire la mai multe plangeri pe numele producatorului de film.

Weinstein, in varsta de 66 de ani, a negat acuzatiile, dar este subiectul mai multor anchete ale politiilor din New York, Los Angeles si Londra.

Producatorul a facut tratament pentru dependenta de sex in ultima perioada.

In urma acuzatiilor, in SUA a fost initiata o miscare online, la care participa milioane de femei. Acestea au vorbit pe Facebook si pe alte retele sociale despre traumele pe care le-au suferit din cauza experientelor de hartuire sexuala sau abuz si au folosit hashtag-ul #MeToo (“Si Eu” – n.red.).

Mai multe personalitati s-au alaturat campaniei sociale din mediul online, intre acestea numarandu-se Lady Gaga si actritele Anna Paquin si Evan Rachel Wood.