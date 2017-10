Harvey Weinstein, producator de filme de Oscar, a fost concediat de propria companie dupa acuzatii de hartuire sexuala

Harvey Weinstein, unul dintre cei mai mari producatori de la Hollywood, de numele caruia se leaga filme distinse cu Oscar, a fost concediat de propria companie.

Conform The Weinstein Company, contractul lui Harvey Weinstein, unul dintre fondatorii companiei, a fost suspendat, efectele acestei decizii fiind imediate, arata BBC.

De-a lungul timpului, Harvey Weinstein a produs filme ca “Pulp Fiction”, “Shakespeare in Love” sau “The King’s Speech”.

Decizia concedierii sale vine dupa ce New York Times a publicat un articol, saptamana trecuta, in care se arata ca producatorul a hartuit sexual femei in urma cu 30 de ani.

Weinstein, in varsta de 65 de ani, a recunoscut si a cerut scuze public: “Felul in care m-am comportat cu colegele mele in trecut a cauzat multa durere si cer scuze sincer pentru asta”.

Printre victimele sale se numara si actrita Ashley Judd, mai arata BBC.

Femeile care sustin ca au fost victimele producatorului, unul dintre cei mai importanti oameni de la Hollywood, au povestit ca Weinstein le-a fortat sa ii faca masaj si sa il priveasca in timp ce acesta era gol. Pentru favorurile lor sexuale, producatorul le-a promis ca le va ajuta in cariera.

Victimele sale sunt, in general, femei tinere, care sperau la cariere de actrite.

Scandalul a prins si tenta politica, fiind comentat in weekend inclusiv de presedintele Donald Trump, care a aratat ca nu e deloc surprins de acuzatii. Weinstein, care a fondat si casa de productie Miramax impreuna cu fratele sau, vanzand-o ulterior companiei Disney, a sprijinit cu donatii democratii. Multi dintre ei au declarat ca vor dona banii primiti de la producator.