Harvey Weinstein, infectat cu COVID-19 in inchisoare

Fostul producator de film Harvey Weinstein, condamnat la 23 de ani de inchisoare pentru agresiune sexuala si viol, a fost infectat cu COVID-19 in inchisoare.

Weinstein a fost plasat in izolare in inchisoarea de stat Wende din New York. El este unul dintre cei doi detinuti de aici care au fost testati pozitiv cu COVID-19, potrivit Niagara Gazette.

Reprezentatul lui Weinstein a declarat ca nu are informatii legat de acest lucru si nici avocatul lui nu a putut confirma, arata Variety.

Intrebat daca Weinstein a fost testat pozitiv, un reprezentant al inchisorii a spus: “Nu a fost transmis asta nimanui din echipa de aparare. Punct. Nu putem confirma, nici comenta asupra acestei speculatii”.

Departamentul de corectii si supraveghere comunitara (DOCCS) al statului New York a confirmat pentru Variety ca, din 43.000 de detinuti din intreg statul, 2 au fost testati pozitiv. Ambele cazuri sunt din inchisoarea Wende.

DOCCS a suspendat vizitele in toate inchisorile, ca masura de precautie.

Niagara Gazette a citat surse din inchisoare. “Ele au vorbit sub anonimat, deoarece nu au permisiunea de a da informatii despre starea lui Weinstein”.

Harvey Weinstein a fost transferat miercurea trecuta de la inchisoarea Rikers la Wende.

ziare.com