Grammy 2018: Bruno Mars, marele castigator al galei. Premii pentru Kendrick Lamar si Ed Sheeran

Starul retro R&B Bruno Mars a fost marele castigator al celei de-a 60-a gale Grammy, fiind recompensat cu sase premii, printre care trofeele pentru categoriile majore “cel mai bun album” (“24K Magic”), “cea mai buna inregistrare” si “cel mai bun cantec” (“24K Magic”), transmite AFP.

Bruno Mars a primit premii pentru toate categoriile Grammy in care a fost nominalizat.

Rapperul Kendrick Lamar, cu sapte nominalizari, a fost recompensat cu cinci premii Grammy – patru dedicate categoriei rap si trofeul pentru cel mai bun video, “Humble”.

Victoria lui Bruno Mars este o noua palma data peste fata genului hip-hop. Organizatorii galei Grammy au fost criticati in mod regulat pentru lipsa de deschidere – poate si de un rasism latent – pentru ca au refuzat multi ani sa premieze artisti de hip-hop, un gen care incepe sa domine industria muzicala din Statele Unite ale Americii.

In debutul serii, artista canadiana Alessia Cara a creat surpriza serii, obtinand primul premiu din cele patru majore, cel pentru cel mai bun debut.

Iata lista principalilor castigatori ai premiilor Grammy 2018:

Albumul anului: Bruno Mars, “24K Magic”

Inregistrarea anului: Bruno Mars, “24K Magic”

Cantecul anului: Bruno Mars, cu compozitorii Brody Brown, James Fauntleroy si Philip Lawrence si echipa de productie The Stereotypes, “That’s What I Like”

Cel mai bun debut: Alessia Cara

Cel mai bun album vocal pop: Ed Sheeran, “Divide”

Cea mai buna interpretare pop: Ed Sheeran, “Shape of You”

Cel mai bun album rap: Kendrick Lamar, “DAMN.”

Cel mai bun cantec rap: Kendrick Lamar, “HUMBLE.”

Cea mai buna interpretare rap: Kendrick Lamar, “HUMBLE.”

Cel mai bun album R&B: Bruno Mars, “24K Magic”

Cel mai bun cantec R&B: Bruno Mars, “That’s What I Like”

Cea mai buna interpretare R&B: Bruno Mars, “That’s What I Like”

Cel mai bun album rock: The War on Drugs, “A Deeper Understanding”

Cea mai buna interpretare rock: Leonard Cohen, “You Want It Darker”

Cel mai bun album alternative: The National, “Sleep Well Beast”

Cel mai bun album world music: Ladysmith Black Mambazo, “Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration”

Cel mai bun album dance/electronic: Kraftwerk, “3-D The Catalogue”

Cel mai bun videoclip: Kendrick Lamar, “Humble.”

Cel mai bun album country: Chris Stapleton, “From a Room, Volume 1″

Lista completa a castigatorilor celor 84 de categorii de premii Grammy poate fi gasita pe site-ul oficial, grammy.com.

Dupa ce la gala Globurilor de Aur 2018 actritele au purtat tinute negre pentru a sustine vicimele abuzurilor sexuale si campaniile #MeToo si Time’s Up, de data aceasta, vedetele invitate la gala Grammy au apelat la un alt gest simbolic comun in sustinerea acelorasi initiative, un trandafir alb. Duminica, pe covorul rosu, aproape toti artistii au respectat consemnul, de la Lady Gaga la Sam Smith, Cindy Lauper si Cardi B.