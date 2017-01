George Clooney il ataca pe Trump, in scandalul cu Meryl Streep: N-ar trebui sa conduci tara?

Dupa ce Meryl Streep l-a atacat dur pe presedintele ales, in discursul de la Globurile de Aur, iar Donald Trump nu s-a sfiit sa-i dea replica, in acest duel al declaratiilor a intrat si George Clooney.

Acesta ii reproseaza presedintelui ales, pentru care mentioneaza ca nu a votat, ca ar trebui sa aiba alte preocupari, cum ar fi sa conduca tara.

Intr-un discurs sustinut la eveniment organizat de Netflix, actorul a declarat ca SUA este “putin ghinionista” sa-l aiba pe Donad Trump presedinte. “Nu l-am votat, nu il sprijin, nu cred ca este alegerea corecta”, a spus actorul despre Donald Trump, conform The Guardian.

Duminica, actrita Meryl Streep a declarat despre Trump, intr-un discurs emotionant, ca acesta are “instinctul de a umili”. Afirmatia se refera la un episod in care presedintele ales al SUA a facut glume, in public, pe seama unui reporter cu un handicap fizic.

“Mi-a frant inima atunci cand am vazut asa ceva si inca nu pot sa-mi scot acele imagini din minte, deoarece ele nu proveneau dintr-un film. Proveneau din viata reala”, a adaugat Meryl Streep.

“Impertinenta invita la impertinenta. Violenta incita violenta. Atunci cand oamenii puternici se folosesc de functiile lor pentru a-i intimida si brutaliza pe ceilalti, cu totii avem de pierdut”, a mai spus vedeta americana.

Donald Trump i-a dat replica, atat intr-un interviu acordat cotidianului The New York Times, cat si pe Twitter, unde a numit-o pe Streep “partizana a lui Hillary Clinton” si o “actrita supraevaluata”.

George Clooney e de parere ca presedintele ar trebui sa aiba alte preocupari, cum ar fi sa conduca tara. “Nu ar trebui sa conduci tara?”, a intrebat el retoric la gala organizata de Netflix.

Actorul a mai adaugat ca spera ca Trump sa nu “strice tot”, pentru ca altfel “lucruri groaznice” se pot intampla: “In acest moment din vietile noastre, trebuie sa speram ca nu va distruge totul. Realitatea e ca trebuie sa speram ca va face o treaba decenta, pentru ca, daca SUA esueaza, lucruri cu adevarat groaznice se pot intampla. Asa ca trebuie sa speram”.

Clooney sustine ca SUA “au avut noroc” cu presedinti ca Jefferson, Lincoln, Roosevelt si Kennedy, ca a avut “putin ghinion” cu Bush si ca un astfel de moment se repeta acum, prin victoria lui Trump la prezidentiale.