“Game of Thrones”, cele mai multe nominalizari la Premiile Emmy. Iata celelalte nominalizari

HBO si saga sa medievala “Game of Thrones” conduc in topul nominalizarilor la premiile Emmy 2019.

HBO a obtinut 137 de nominalizari, dintre care 32 pentru “Game of Thrones”, fiind urmat de Netflix, cu 117 nominalizari, informeaza Reuters.

Comedia Amazon Studio “The Marvelous Mrs Maisel” a primit 20 de nominalizari, in timp ce “Chernobyl”, produs de HBO, despre dezastrul nuclear din 1986, a fost recompensat cu 19 nominalizari.

In afara de “Game of Thrones”, la categoria rezervata serialelor dramatice au mai fost nominalizate productiile “Better Call Saul”, “Bodyguard”, “Killing Eve”, “Ozark”, “Pose”, “Succession” si “This is Us”.

La categoria serialelor de comedie, alaturi de “The Marvelous Mrs Maisel”, au mai fost nominalizate productiile “Barry”, “Fleabag”, “The Good Place”, “Russian Doll”, “Schitt’s Creek” si “Veep”.

Productia “Chernobyl” este insotita la categoria rezervata miniseriilor de televiziune de “Escape At Dannemora”, “Fosse/Verdon”, “Sharp Objects” si “When They See Us”.

La categoria cel mai bun actor dramatic au fost nominalizati Jason Bateman (“Ozark”), Sterling K. Brown (“This is Us”), Kit Harington (“Game of Thrones”), Bob Odenkirk (“Better Call Saul”), Billy Porter (“Pose”) si Milo Ventimiglia (“This is Us”).

Castigatoarea la categoria similara rezervata actritelor va fi aleasa dintre Emilia Clarke (“Game of Thrones”), Jodie Comer (“Killing Eve”), Viola Davis (“How to Get Away with Murder”), Laura Linney (“Ozark”), Mandy Moore, (“This is Us”), Sandra Oh (“Killing Eve”) si Robin Wright (“House of Cards”).

In cadrul categoriei dedicate actorilor de comedie au fost nominalizati Anthony Anderson (“black-ish”), Don Cheadle (“Black Monday”), Ted Danson (“The Good Place”), Michael Douglas (“The Kominsky Method”), Bill Hader (“Barry”) si Eugene Levy (“Schitt’s Creek”).

In categoria actritelor de comedie au fost nominalizate Christina Applegate (“Dead to Me”), Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”), Julia Louis-Dreyfus (“Veep”), Natasha Lyonne (“Russian Doll”), Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”) si Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”).

Premiile Emmy vor fi inmanate in cadrul unei ceremonii care se va desfasura la Los Angeles pe 22 septembrie.

