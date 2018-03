Gala premiilor Gopo 2018: “Un pas in urma serafimilor” a primit noua trofee

Lungmetrajul “Un pas in urma serafimilor”, regizat de Daniel Sandu, a primit, marti seara, la cea de-a 12-a editie a galei premiilor Gopo, care a avut loc la Teatrul National din Bucuresti, cele mai multe trofee, 9, inclusiv la categoriile “cel mai bun film”, “cel mai bun regizor” si “cel mai bun actor intr-un rol principal”.

Conform relatarii ziare.com, gala a inceput cu o sceneta care a facut referire la protestele ce au avut loc la inceputul acestui an legat de filmele “120 battements par minute” si “Soldatii. Poveste din Ferentari”. Intre sloganurile aduse in scena – “Hey, Soros, leave the cinematografia romana alone!”, “Vrem comedii, nu premii!” si “Vrem Morometii, nu filme cu gay!”, “Filme cu cai, nu cu serafimi!”.

Prezentatorul evenimentului a fost, pentru al treilea an consecutiv, actorul Alexandru Bogdan, care a interactionat cu invitatii si a facut mai multe aluzii politice, dar si legat de miscarea #MeToo, care “a ocolit industria de film de la noi”. Astfel, organizatorii galei au realizat un scurt film “Cum ar fi fost daca”, cu Raluca Aprodu si Tudor Aaron Istodor, primit cu aplauze de spectatori.

Doina Levintza a primit al treilea Gopo din cariera sa, iar Adina Bucur pe primul, pentru costumele din “6,9 pe scara Richter”. Filmul lui Nae Caranfil – recompensat cu cinci troee Gopo – i-a adus regizorului premiul pentru “cea mai buna muzica originala”, impreuna cu Bogdan Dimitriu si Liviu Manescu. Cineastul nu a putut fi prezent la gala, din motive personale, astfel ca trofeul a fost ridicat de colegii sau compozitori.

Actorul Stefan Iancu a primit trofeul pentru tanara speranta. El a multumit “serafimilor” si lui Daniel Sandu. “Acum 2 ani si jumatate ai pus un pariu, eu zic ca ti-a iesit”, a spus el regizorului. La randul sau, primul trofeu primit de Daniel Sandu a fost cel al categoriei “cel mai bun film de debut”. “O calatorie spectaculoasa”, a caracterizat el colaborarea cu producatoarea Ada Solomon.

Sandu a primit trofeele pentru scenariu si regie, le-a dedicat “femeilor puternice din spatele serafimilor”, membre ale echipei lungmetrajului, si a amintit de Nae Caranfil si “Filantropica”, primul film romanesc pe care l-a vazut la cinematograf si a dorit sa il revada.

La primirea trofeului pentru “cel mai bun film”, Ada Solomon, producatorul peliculei “Un pas in urma serafimilor”, a spus: “Iubiti guvernanti, fanionul asta – care este cinematografia – este o breasla mica, cu nevoi specifice. Sunt lucruri foarte mici pe care le puteti schimba, astfel incat artistii sa se simta onorati la ei acasa. Sunt lucruri mici care le-ar face viata mai usoara. Nu avem o sala de premiera de cinema pentru aceste filme-fanion ale culturii romane din ultimii zece ani. Si nu sunt numai filme cu ciorba, sunt filme de gen, experiment, drame, filme de toate felurile, si sunt spectatori si nu au unde sa mearga la cinema. Pentru ca e Ziua Teatrului si nici pentru el nu se face suficient, sunt prea putine sali de spectacole. In general. Prea putine locuri in care se investeste, astfel incat sa intelegem ca suntem si noi fanion al culturii romane”.

Premiul Special i-a fost acordat criticului si istoricului de film Bujor T. Ripeanu, in varsta de 80 de ani. El a anuntat ca a inceput cateva proiecte si si-a indemnat colegii din industrie sa persevereze si sa iubeasca cinematografia.

Primul premiu pentru intreaga activitate a fost acordat operatorului de imagine Ion Marinescu – 90 de filme, in 50 de ani de cariera, intre care “Ion”, “Proba de microfon”, “Pintea” si “Saltimbancii”. A colaborat cu regizori ca Mircea Daneliuc, Elisabeta Bostan si Dinu Cocea. Actrita Medeea Marinescu, fiica lui, si scenografa Madalina Marinescu au fost cele care l-au prezentat pe cineast pe scena galei.

Victor Rebengiuc a prezentat-o pe Sanda Toma, actrita care a primit al doilea trofeu Gopo pentru intreaga activitate acordat marti seara. “Sunt actrita care, din cand in cand e uitata, apoi redescoperita. Singurul meu merit, desi nici acesta nu mi se cuvine de fapt, premiul, este ca inca n-am murit”, a spus actrita in varsta de 83 de ani.

Pavel Bartos i-a prezentat pe George Mihaita si Vladimir Gaitan. Dupa 50 de ani de la lansarea filmului “Reconstituirea” (r. Lucian Pintilie), din distributia caruia au facut parte, cei doi actori au primit trofee Gopo pentru intreaga cariera.

“As dori sa fac o reverenta in fata tuturor realizatorilor romani de film si una in fata spectatorilor. Dedic acest premiu lui Lucian Pintilie”, a spus Mihaita.

La randul sau, Gaitan a precizat: “L-am intrebat mai devreme pe George: Tu ii stii pe copiii astia? Nu, dar stai linistit ca nici ei nu ne stiu pe noi. Aplauzele ma contrazic si va multumesc”. El a dedicat premiul “celor mai dragi oameni care mi-au fost alaturi la bine si la greu” – familia sa – sotia, fiica si fiul, ginerele si sora de la Targu Mures.

Gheorghe Visu, Tora Vasilescu, Manuela Harabor, Oana Sarbu, Dorel Visan, Simona Bondoc, Andrei Serban, Marius Florea Vizante si Pavel Bartos au inmanat statuete Gopo, create de artistul Adrian Ilfoveanu. Intre cei care au anuntat castigatorii s-a aflat si presedinta Institutului Cultural Roman, Liliana Turoiu, care a tinut sa anunte ca peste o luna, pe scena TNB, va avea loc Festivalul Filmului European si ca a venit insotita la gala Gopo de oficiali ai festivalului Europalia de la Bruxelles.

Un oaspete al evenimentului de marti seara a fost si actrita Jacqueline Bisset.

Lista castigatorilor Premiilor Gopo 2018:

Premiul pentru intreaga cariera – actorii George Mihaita si Vladimir Gaitan

Premiul pentru intreaga activitate – actrita Sanda Toma si operatorul de imagine si producatorul Ion Marinescu

Premiul special – criticul si istoricul de film Bujor T. Ripeanu

Premiul publicului – “Octav” (regia Serge Celebidachi), filmul romanesc cu cei mai multi spectatori in 2017, si “Ghinionistul” (regia Iura Luncasu), filmul romanesc cu cele mai mari incasari in cinematografele romanesti, in 2017

Premiul Romanian Society of Cinematographers – George Dascalescu, pentru “Un pas in urma serafimilor”

Cel mai bun film european (dintre cele distribuite in Romania in 2017) – “Despre trup si suflet” (Ungaria), de Ildiko Enyedi

Cel mai bun machiaj si cea mai buna coafura – Catalin Ciutu, Dana Roseanu si Iulia Roseanu, pentru “6,9 pe scara Richter”

Cele mai bune costume – Doina Levintza si Adina Bucur, pentru “6,9 pe scara Richter”

Cele mai bune decoruri – Andreea Popa, pentru “6,9 pe scara Richter”

Cel mai bun sunet – “6,9 pe scara Richter” (Aleksander Simeonov, Tamas Szekely, Florin Tabacaru, Alexandru Dumitru)

Cel mai bun montaj – Dana Bunescu, pentru “Ana, mon amour”

Cea mai buna imagine – George Dascalescu, pentru “Un pas in urma serafimilor”

Cea mai buna muzica originala – Nae Caranfil, Bogdan Dimitriu si Liviu Manescu, pentru “6,9 pe scara Richter”

Cel mai bun scurtmetraj de fictiune – “Scris/ Nescris”, de Adrian Silisteanu

Tanara speranta – Stefan Iancu, pentru rolul din “Un pas in urma serafimilor”

Cel mai bun film de debut – “Un pas in urma serafimilor”, de Daniel Sandu

Cel mai bun film documentar – “Planeta Petrila”, de Andrei Dascalescu

Cea mai buna actrita intr-un rol secundar – Diana Spatarescu, pentru rolul Anca din “Fixeur”

Cel mai bun actor intr-un rol secundar – Ali Amir, pentru rolul Aid din “Un pas in urma serafimilor”

Cel mai bun scenariu – “Un pas in urma serafimilor”, de Daniel Sandu

Cea mai buna actrita intr-un rol principal – Diana Cavaliotti, pentru “Ana, mon amour”

Cel mai bun actor intr-un rol principal – Vlad Ivanov, pentru “Un pas in urma serafimilor”

Cel mai bun regizor – Daniel Sandu, pentru “Un pas in urma serafimilor”

Cel mai bun film – “Un pas in urma serafimilor”, producatori Ada Solomon si Ioana Draghici

