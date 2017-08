Fostul prezentator Top Gear, Jeremy Clarkson, a fost internat de urgenta in timpul vacantei la Mallorca

Jeremy Clarkson, fost prezentator al emisiunii Top Gear, a ajuns de urgenta la spital, fiind diagnosticat cu penumonie.

Realizatorul TV in varsta de 57 de ani se afla in Majorca, Spania, cu familia, in vacanta, arata BBC.

Ulterior, omul de televiziune a scris pe o retea sociala ca e in scaun cu rotile, conectat la tot felul de tuburi. A si postat o imagine in care se poate vedea bratul, o branula si o gramada de pansamente.

“Nu este chiar genul de bratari pe care aleg sa port in vacanta”, a scris el pe Instagram.

Si colegul sau Richard Hammond, in varsta de 47 de ani, care i s-a alaturat si in noul proiect The Grand Tour, emisiune difuzata de Amazon Prime, a fost internat in iunie intr-un spital din Elvetia, dupa ce a avut un accident cu o masina electrica. Ulterior a marturisit ca era sigur ca avea sa moara.

