Formatia Kings of Leon va sustine un concert in Bucuresti pe 17 iunie, la Arena Nationala

Idolii rock din Nashville, cei patru membri ai familiei Followill si ai trupei Kings Of Leon, vor sustine un concert, in premiera in Romania, sambata, 17 iunie, pe Arena Nationala. Concertul face parte din turneul de promovare a celui mai recent album intitulat “WALLS”. Au fost puse in vanzare biletele, iar preturile pornesc de la 95 si ajung pana la 500 de lei.

Headlineri ai celor mai mari festivaluri din lume: Glastonbury, Coachella, Roskilde si Lollapalooza (Berlin, Chicago, Santiago Chile), in 14 ani de cariera, cei patru Kings Of Leon, au produs 7 albume, au vandut peste 18 milioane de albume si peste 24 de milioane de singleuri in intreaga lume si au castigat 2 premii Grammy: unul pentru “Sex on Fire” in 2009 si unul pentru “Use Somebody” in 2010.

Imbinand mai multe stiluri ca hard rock, alternative rock si garage rock, Kings of Leon, s-a bucurat de succesul initial, in Marea Britanie, obtinand primele pozitii in “Top 40 Single”, doua premii BRIT in 2008 si un premiu Juno. Mai mult, primele trei albume ale trupei au cucerit rand pe rand pozitii fruntase in top “5 UK Albums”.

Cel de-al treilea album al lor, “Because of the Times”, de asemenea, a atins pozitia #1. Dupa lansarea “Only by the night” in septembrie 2008, formatia a obtinut succes si in Statele Unite. Single-urile “Sex on Fire”, “Use Somebody” si “Notion” s-au clasat toate pe pozitia #1 in topul “Hot Modern Rock Tracks”.

Albumul a fost certificat cu platina in Statele Unite, si a fost cel mai bine vandut album din 2008 in Australia, fiind certificat cu platina de noua ori. Cel de-al 5-lea album al formatiei, “Come Around Sundown”, a fost lansat pe 18 octombrie 2010, iar cel de-al 6-lea album, “Mechanical Bull”, a fost lansat pe 24 septembrie 2013.

“WALLS”, cel mai recent album si cel care marcheaza numarul sapte, a fost lansat pe 14 octombrie 2016. Trupa americana formata in Nashville,Tennessee este compusa din fratii Anthony Caleb Followill (vocal, chitara ritmica), Ivan Nathan Followill (tobe, percutie, back vocal) and Michael Jared Followill (chitara bass, back vocal), si varul lor Cameron Matthew Followill (chitara, back vocal) .

Biletele pot fi cumparate online pe bilete.ro, iar preturile sunt urmatoarele:

Categoria 1: 230 RON

Categoria 2: 180 RON

Categoria 3: 160 RON

Categoria 4: 110 RON

Categoria 5: 95 RON

Golden: 285 RON

Gazon: 190 RON

VIP: 500 RON

Evenimentul este organizat de Alive in colaborare cu Primaria Bucuresti.