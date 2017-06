Filmul georgian “Familia mea fericita”, marele castigator la TIF

Filmul “Familia mea fericita” a castigat, sambata, Trofeul Transilvania al Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), Premiul Publicului revenind peliculei “Patra pe inima”.

In cadrul galei de sambata seara, actorul Alain Delon a primit premiu pentru intreaga cariera, actritei Tora Vasilescu i-a fost decernat un premiu de excelenta, in timp ce actrita Violeta Andrei a fost, de asemenea, premiata pentru intreaga cariera.

Trofeul Transilvania- marele premiu al TIFF- a revenit peliculei “Familia mea fericita”, o coproductie Georgia – Germania-Franta, in regia lui Simon Gross si Nana Ekvtimishvili. Pelicula spune povestea Mananei, care in seara celei de-a 52-a aniversari isi ia familia prin surprindere anuntand ca pleaca.

Ea este maritata de 30 de ani si locuieste intr-un apartament cu patru camere alaturi de sot, parinti, cei doi copii si ginerele ei. La inceput, familia nu o ia in serios, dar Manana isi face valiza si pleaca, lasandu-si rudele cu numeroase intrebari cu privire la ce se va intampla cu ea, dar si de motivele plecarii sale.

Filmul a mai primit un premiu pentru cea mai buna regie la Sofia, in 2017, iar la TIFF a pelicula si-a adjudecat de asemenea si Premiul pentru cea mai buna interpretare, acordat actritei care o joaca pe Manana, Ia Shugliashvili.

In cadrul galei, actorul francez in varsta de 81 de ani, Alain Delon, a primit Premiul pentru intreaga cariera, el afirmind in fata publicului care l-a aplaudat minute in sir ca ceea ce si-a dorit cel mai mult in viata a fost sa faca ce isi doreste si ca actoria este cea mai frumoasa meserie din lume.

Printre castigatorii galei din acest an a TIFF se numara si actrita Tora Vasilescu, cea care a primit Premiul de Excelenta. Surpriza serii a fost anuntata de directorul TIFF, Tudor Giurgiu, care i-a acordat actritei Violeta Andrei un premiu pentru intreaga cariera.

Premiul publicului a fost decernat peliculei “Piatra pe inima”, in regia lui Gudmundur Arnar Gudmundsson, in timp ce Premiul publicului Cinepub pentru cel mai popular film romanesc a ajuns la filmul “Planeta Petrila”, de Andrei Dascalescu.

Lista premiilor acordate in cadrul TIFF 2017, in ordinea in care acestea au fost decernate:

- Premiul Juriului Tinerilor francofoni- “Efectul acvatic”, in regia lui Solveigh Anspach

- Vila Kult Residency Award- “La Civil”, in regia Teodorei Ana Mihai

- CoCo Award- “The Island”, in regia lui Dumitru Grosei

- Servicii de post productie oferite de Chainsaw Europe – “The man who surprised Everyone”, regia Natalia Merkulova/Alexey Chupov

- Romanian Film Centre and DACIN SARA Prize- “La Civil”, regia Teodora Ana Mihai

- Eurimages co-production development award- “The Empty House”, in regia lui Rati Tsiteladze

- Premiul Fipresci “Dezindragostire”, in regia lui Stergios Starchos

- Premiul pentru Cel mai bun scurtmetraj din sectiunea Umbre- “Panta”, in regia lui Tim Egan

- Premiul Publicului- “Piatra pe inima”, in regia lui Gudmundur Arnar Gudmundsson

- Premiul publicului Cinepub pentru cel mai popular film romanesc- “Planeta Petrila”, in regia lui Andrei Dascalescu

- Premiul Zilele Filmului Romanesc-sectiunea scurtmetraj- “Scris/Nescris”, in regia lui Adrian Slisteanu

- Premiul Zilei Filmului Romanesc- “Inimi cicatrizate”, in regia lui Radu Jude

- Premiul pentru cea mai buna interpretare- Ia Shugliashvili, pentru rolul din “Familia mea fericita”

- Premiul Special al Juriului- “Taramul binecuvantat”, in regia lui Francis Lee

- Premiul de Excelenta- Tora Vasilescu

- Premiul pentru cea mai buna regie- “Piatra pe inima”, in regia lui Gudmundur Arnar Gudmundsson

- Premiul pentru intreaga cariera- Violeta Andrei

- Trofeul Transilvania- “Familia mea fericita”, regia Nana Ekvtimishvili si Simon Gross

