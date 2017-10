Festivalul San Sebastian: Bogdan Dumitrache, desemnat “cel mai bun actor” pentru rolul din filmul “Pororoca”

Bogdan Dumitrache a primit, sambata seara, premiul la categoria “cel mai bun actor” a Festivalului de Film de la San Sebastian pentru rolul din pelicula “Pororoca”, de Constantin Popescu.

Actrita Dolores Fonzi i-a inmanat premiul, iar Bogdan Dumitrache a multumit regizorului si scenaristului Constantin Popescu si a dedicat trofeul fiicelor lui.

Filmul spune povestea unei familii fericite. El lucreaza pentru o companie de telefonie, ea este contabil si impreuna au doi copii, Maria si Ilie. Intr-o dimineata de duminica, cand el duce copiii in parc, Maria dispare.

Din distributia “Pororoca”, al treilea lungmetraj regizat de Popescu, mai fac parte Iulia Lumanare, Costin Dogioiu, Stefan Raus si Adela Marghidan.

Nascut pe 2 mai 1977, Bogdan Dumitrache a absolvit Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica “I.L. Caragiale” in 1999, la clasa lui Mircea Albulescu. A debutat in teatru pe scena Nottara, in 2000. In film, a jucat, intre altele, in “Moartea domnului Lazarescu” (2005), de Cristi Puiu, “Cum mi-am petrecut sfarsitul lumii” (2006), de Catalin Mitulescu, “Din dragoste cu cele mai bune intentii” (2011), de Adrian Sitaru, care i-a adus trofeul pentru cel mai bun actor la Festivalul de la Locarno, si “Pozitia copilului” (2013), de Calin Peter Netzer, pelicula premiata cu Ursul de Aur. In 2016, Bogdan Dumitrache a putut fi vazut pe marile ecane in “Dublu”, de Catrinel Danaiata, si in “Sieranevada”, de Cristi Puiu. Anul acesta, in “Marita”, lungmetrajul de debut al lui Cristi Iftime care a primit Marele Premiu al Juriului FEDEORA pentru cel mai bun film din competitia “East of the West” a Festivalului International de Film de la Karlovy Vary.

