Eva Longoria a primit stea pe celebra Walk of Fame

Dupa o cariera de doua decenii in Cetatea Filmului, Eva Longoria a primit una dintre cele mai importante recunoasteri: o stea pe Hollywood Boulevard, pe celebra Walk of Fame din Los Angeles.

Longoria, insarcinata in ultimul trimestru, i-a avut alaturi de ea in acest moment important al carierei pe Victoria Beckham, Felicity Huffman, Anna Faris, Ricky Martin, Melanie Griffith si Jose Antonio Baston. Imbracata intr-o rochie neagra din dantela, viitoarea mamica a stralucit pe covorul rosu.

Anna, Felicity si Ricky au tinut discursuri despre Eva, iar cuvantarile lor au fost presarate cu glume si voie-buna, asa cum se cuvenea intr-un moment de sarbatoare.

“S-a indeplinit un vis! Sa primesc o stea pe Walk of Fame este o onoare pe care nu-mi vine sa cred ca o traiesc. Abia astept sa ma alatur celorlalte legende si abia astept sa mergeti si sa-mi vedeti steaua!”, a scris actrita care se pregateste sa aduca pe lume un bebelus.

Eva Longoria si-a inceput cariera in serialul “Tanar si nelinistit”, in care a jucat din 2001 pana in 2003 rolul Isabellei Brana. Este recunoscuta mai ales datorita productiei “Neveste Disperate”, care a avut mare succes in SUA si pe piata de divertisment din intreaga lume si care i-a adus nominalizari la Globurile de Aur si Screen Actors Guild Award.

Nu multi stiu, insa Longoria este producator regizor, activist si femeie de afaceri, averea ei fiind estimata la 35 de milioane de dolari.

digi-film.ro