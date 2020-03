Eurovision 2020 a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus

Eurovision Song Contest 2020 a fost anulat, din cauza pandemiei de coronavirus care a luat amploare la nivel mondial.

“Cu profunde regrete anuntam ca suntem nevoiti sa anulam concursul Eurovision 2020 din Rotterdam.

In ultimele saptamani am incercat sa gasim alternative pentru desfasurarea concursului. Insa, din cauza incertitudinii create de raspandirea COVID-19 in Europa, dar si din cauza restrictiilor impuse de guvernele tarilor afectate de pandemie si participante la concurs, ne gasim in imposibilitatea de a continua cu evenimentul, asa cum planificasem initial”, se arata intr-un anunt postat pe pagina de Facebook a concursului.

“Suntem foarte mandri ca Eurovision Song Contest a reunit audientele in fiecare an, fara intrerupere, in ultimii 64 de ani si noi, ca si milioanele de fani din intreaga lume, suntem extrem de intristati ca acesta nu poate avea loc in luna mai”, se mai arata in comunicatul dat publicitatii.

Organizatorii fac, totodata, un apel la rabdare “in timp ce se lucreaza la implicatiile acestei decizii fara precedent”.

“Suntem cu totii ingrijorati ca Eurovision Song Contest nu va putea fi organizat in luna mai, dar suntem increzatori ca intreaga familie Eurovision, din toata lumea, va continua sa isi ofere dragoste si sprijin in aceste momente dificile”, mai precizeaza sursa citata.

La inceputul lunii martie Televiziunea Romana informa ca Roxen va reprezenta Romania la Eurovision cu piesa “Alcohol You”.

Eurovision Song Contest 2020 urma sa aiba loc la Rotterdam, sub sloganul Open Up, cu semifinalele pe 12 si 14 mai si finala pe 16 mai. La editia cu numarul 65 a concursului urmau sa participe – alaturi de Romania – alte 40 de tari.

Precedenta editie a competitiei muzicale a fost castigata de Duncan Laurence, reprezentantul Olandei, cu piesa “Arcade”.

ziare.com