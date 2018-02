Eurovision 2018. THE HUMANS, cu piesa Goodbye”, va reprezenta România la Lisabona

România va fi reprezentată la Eurovision 2018 de trupa „The HUMANS”, cu piesa „Goodbye”, în finala care va avea loc în luna mai, la Lisabona. Trupa „The HUMANS” a fost formată în urmă cu un an și este compusă din șase membri: Adi Tetrade (tobe), Alin Neagoe (bass), Alex Matei (clape), Alex Cismaru (chitară), Cristina Caramarcu (voce).

Melodiile trupei „The HUMANS” sunt un mix de stiluri muzicale; influențele pop, rock și funk predomină în piesele lor, iar melodia „Goodbye”, câștigătoarea de la Eurovision România 2018, nu face excepție.

„Goodbye este o piesă manifest în care cu siguranță se vor regăsi mulți dintre cei care o ascultă, este un îndemn de a ne motiva unii pe alții de a nu renunța la visele noastre! Acum un an, cream primul event prin care anunțam, cu mari emoții, lansarea trupei The Humans! Cu un an mai târziu suntem extrem de bucuroși să lansăm o altă invitație, tot în data de 25 februarie. Așadar, împlinim un an și ne sărbătorim pe scena finalei #eurovisionromania! Ne dorim mult să ajungem la Lisabona și asta se poate întâmpla doar cu ajutorul vostru!”, au transmis membrii trupei The HUMANS la aniversarea unui an de existență a formației.

Înainte de a participa la Eurovision România 2018, „The HUMANS” au colaborat cu Adi Sînă, fostul membru al trupei Akcent, care este în prezent unul dintre cei mai cunoscuți producători muzicali din România. Cristinei Caramarcu, în vârstă de 33 de ani, nu îi sunt străine competițiile muzicale și spune că a moștenit pasiunea pentru muzică din familie. Înainte de „The HUMANS”, ea a făcut parte dintr-o altă formație, Compania 7.

Melodia „Goodbye” a trupei „The HUMANS” s-a clasat pe primul loc în finala pentru desemnarea reprezentantului României la Eurovision 2018, unde a obținut 3277 de voturi din partea publicului.

„Vreau să mulţumesc tuturor celor care ne-au votat. Într-un an de zile, am făcut atât de multe lucruri frumoase şi iată că am câştigat finala Eurovision România 2018. Această formaţia abia împlineşte un an. E o bucurie, o certitudine, acum, la aniversarea unui an de când am format această trupă. Mulţumim pentru vot şi pentru încredere“, au declarat membrii trupei.

„Aproape că nu ne vine să credem. Ne-am dorit foarte mult, dar până nu ajungi să-ţi auzi numele, nu crezi. Acum am prins încredere, o să mergem la Lisabona şi o să câştigăm Eurovisionul de la Lisabona“, a declarat Cristina Caramarcu, solista trupei, după finala de duminică a concursului Eurovision România 2018.