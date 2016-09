Elena Udrea s-a inscris la Facultatea de Teologie si infiinteaza Institutul Fericirii

Deputatul PMP s-a inscris in aceasta toamna la un master de consiliere pastorala in cadrul Facultatii de Teologie a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj.

“Am dat examenul de inscriere la masterat la Babes-Bolyai, la Cluj, si am intrat la Consiliere pastorala si Asistenta psiho-sociala. (…) Este un master de un an de zile, in urma caruia, pregatindu-ma in acest domeniu, imi doresc sa pot sa consiliez persoanele care au credinta religioasa in rezolvarea problemelor emotionale pe care le au, dar de orice natura, in asa fel incat tratarea acestor probleme sa se faca si prin practicarea credintei, rugaciuni, prezenta la biserica”, a explicat Udrea decizia sa.

Potrivit deputatului, acest curs “imbina psihologia cu credinta religioasa ca forme de tratate a diverselor afectiuni”, indiferent de natura lor. “Dorinta mea e de a spune lumii si de a arata oamenilor ca pot fi fericiti prin credinta relgioasa”, a declarat Udrea.

Elena Udrea a fost admisa cu media 8,20, pe ultimul din cele 4 locuri bugetate.

Potrivit datelor publicate pe site-ul Facultatii de Teologie, Elena Udrea a fost notata cu 9,10 pentru criteriul 1 de departajare, adica proiectul de admitere, in timp ce la criteriul 2, ce reprezinta media examenului de licenta, a fost notata cu 6,85.

Masteratul va incepe pe 3 octombrie, iar Udrea va avea cursuri in fiecare vineri si sambata.

In paralel, Elena Udrea infiinteaza si o asociatie, intitulata “Institutul Fericirii”, prin care vrea sa ofere “sprijin pentru ca oamenii sa fie fericiti in viata”.

“Am acest proiect, voi infiinta acest institut chiar in aceste zile, il lucrez, pentru ca ii caut forma juridica potrivita. Voi incerca sa ii adun aici pe toti oamenii care vor sa faca bine, in mod benevol. (…) Este un Institut al Fericirii. Asa se va numi, am o mica problema, ca exista ceva asemanator ca denumire, deci juridic mai lucrez”, a adaugat Udrea.

Deputatul a precizat ca “cel mai probabil nu” va mai candida la alegerile parlamentare din iarna, insa nu exclude o revenire in politica, adaugand ca momentan vrea sa se dedice acestui nou proiect.

Potrivit site-ului Facultatii de Teologie Ortodoxa din cadrul UBB, programul de master este unul interdisciplinar si are ca scop dezvoltarea de competente din domeniile Teologie si Psihologie.

Acesta urmareste aducerea impreuna a metodelor clinice de psihologie si psihoterapie seculara cu metoda si practica teologica pastorala. In acelasi timp, ofera o abordare holistica a psihoterapiei si integreaza terapeutica afectiunilor psihice intr-un cadru spiritual, ceea ce confera un plus de confort pacientilor religiosi si o abordare duhovniceasca a procesului terapeutic.

Printre cursurile pe care le va urma se numara “Metafizica si Teologia” sau “Elemente de Terapeutica religioasa”.

In aceasta vara, Elena Udrea a inceput sa scrie pe pagina sa de Facebook diverse mesaje cu continut religios.

ziare.com