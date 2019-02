Ed Sheeran s-a casatorit cu iubita din liceu

Cantaretul a facut deja pasul cel mare, dar nimeni nu a reusit sa afle acest lucru pana cand nu a vrut el.

Ed Sheeran s-a căsătorit cu Cherry Seaborn in mare secret. Artistul s-a dat de gol in cadrul emisiunii Access Hollywood din SUA. Ed s-a căsătorit cu Cherry Seaborn, femeia cu care se logodise la sfârșitul anului 2017.

Asta a lasat sa se inteleaga in momentul in care a fost intrebat daca are planuri de nunta. Ed Sheeran le-a aratat prezentatorilor tv verigheta pe care o are deja pe mana. Când prezentatorul emisiunii l-a felicitat, întrebându-l când a avut loc marele eveniment, Ed Sheeran vizibil emoționat a spus doar atât: „Nu am făcut mai nimic public oricum”.

Ed Sheeran si Cherry Seaborn s-au cunoscut in liceu. Cei doi erau elevi la Thomas Mills din Framlingham, Suffolk. Relația romantică pe care au păstrat-o departe de ochii publicului a început în anul 2015.

La finalul lui ianuarie 2017, Ed a anuntat ca s-a logodit: „M-am logodit chiar înainte de Anul Nou. Suntem foarte fericiţi şi îndrăgostiţi, iar pisicile noastre sunt, de asemenea, încântate”, a scris artistul pe Instagram.

ciao.ro