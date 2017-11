Dustin Hoffman, acuzat de hărţuire sexuală de o femeie, la fimările pentru „Moartea unui comis-voiajor”

O femeie spune că a fost hărțuită sexual de Dustin Hoffman în anul 1985, când ea avea vârsta de 17 ani și lucra ca asistent de producție la filmul „Moartea unui comis-voiajor/ Death of a Salesman”.

Anna Graham Hunter susţine că Dustin Hoffman i-a cerut să îi facă un masaj la tălpi, în prima ei zi petrecută pe platoul de filmare. Ea a povestit că i-a făcut masajul actorului, deşi a încercat să îl refuze, şi a adăugat că Dustin Hoffman a flirtat cu ea şi cu alte femei, i-a atins fundul şi i-a vorbit despre relaţii sexuale.

Ea a povestit că într-o dimineaţă, când a intrat în cabina de probe a actorului pentru a îi lua comanda pentru micul dejun, acesta s-a uitat la ea zâmbind şi i-a spus că vrea ”un ou fiert tare”, după care a făcut o referire la organele genitale feminine.

”Anturajul său a izbucnit în râs, iar eu am plecat, rămânând fără cuvinte. Apoi am fost la baie şi am plâns”, a povestit Anna Graham Hunter.

Femeia a adăugat că, totuşi, îşi aduce aminte cu plăcere de zilele petrecute pe platourile de filmare şi că s-a bucurat inclusiv de atenţia lui Dustin Hoffman, dar până la un moment dat.

Ea a povestit că a încercat să vorbească cu asistenta actorului despre comportamentul său şi că acesta a înţeles că vorbea despre el, ceea ce a dus la o confruntare directă.

”I-am spus că nu apreciez faptul că uneori mă atinge şi face comentarii nepotrivite. Mi-a cerut scuze şi a spus că va înceta”, a mai povestit Anna Graham Hunter.

Ea a menţionat şi că femeia care îi supraveghea activitatea i-a atras atenţia că este păcat că ea a interpretat astfel comportamentul lui Dustin Hoffman, încât acesta a devenit o problemă.

”A spus că pentru binele producţiei trebuie să sacrificăm o parte din valorile personale. A spus că ar trebui să avem simţul umorului şi să îl lovim peste mâini dacă ne atinge”, a spus Anna Graham Hunter.

Contactat de The Hollywood Reporter, Dustin Hoffman a declarat că respectă femeile şi că îi pare rău că ar fi avut un comportament care i-ar fi produs disconfort Annei Graham Hunter.

”Le port un respect deosebit femeilor şi mă simt îngrozitor pentru faptul că aş fi făcut ceva ce ar fi pus-o într-o situaţie incomodă. Îmi pare rău. Acest lucru nu mă reprezintă”, a spus Dustin Hoffman.

Dustin Hoffman, născut pe 8 august 1937, este un actor american care a devenit cunoscut în 1967, graţie rolului Benjamin Braddock, personajul principal pe care l-a interpretat în filmul ”Absolventul/ The Graduate”. Considerat unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale, Dustin Hoffman a jucat în principal roluri pentru marele ecran şi, sporadic, în teatru. Dustin Hoffman a primit şapte nominalizări la Oscar şi a câştigat de două ori acest trofeu – la categoria ”cel mai bun actor în rol principal” – graţie evoluţiilor sale din filmele ”Kramer contra Kramer” (1979) şi ””Rain Man” (1988).

digi24.ro