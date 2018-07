Droguri pentru VIP-uri: Designerul Razvan Ciobanu si Raluca Badulescu, audiati de DIICOT. Trei retineri

Trei persoane au fost reţinute în dosarul Droguri pentru VIP-uri. Joi, mai multe vedete autohtone au fost audiate în acest dosar la sediul DIICOT Ploieşti, printre acestea se numără stilista Raluca Bădulescu, creatorul de modă Răzvan Ciobanu, dar şi Marian Ionescu, de la Direcţia 5.

Mai multe percheziţii au fost făcute, joi, de DIICOT în Prahova şi Bucureşti într-un dosar de trafic de droguri. La sediul DIICOT Ploieşti au fost chemate la audieri mai multe persoane cunoscute din showbiz-ul românescu, printre printre care creatorul de modă Răzvan Ciobanu şi Raluca Bădulescu. Vineri a fost audiat si manelistul Elis Armeanca, in calitate de martor, dupa cum a afirmat chiar el la iesirea de la audieri.

În dosarul de trafic de droguri în care sunt audiaţi Raluca Bădulescu şi Răzvan Ciobanu, a fost chemat pentru declaraţii şi Oreste Teodorescu. El a anunţat printr-o postare pe contul său de Facebook, prezenţa la DIICOT Ploieşti.

“Hai ca au pitrocit-o mult… In 2003 când îl torpilam cu acelaşi aplomb pe Adrian Nastase, am fost chemat la audieri la Parchet fiind suspectat ca am întreţinut raporturi cu minore din Republica Moldova. Presa obedienta a titrat atunci ca sunt locotentul lui Nuţu Camataru… evident ca era o făcătură ordinara menită sa ma compromită. Astăzi Ciuma Roşie încearcă acelaşi scenariu stupid, iar site-ul al cărui patron este Pandele, printul Consort al Ciumafaiei Roz, Firea publica mizeria asta: Luni voi merge la DIICOT Ploieşti sa văd despre ce este vorba!”, a scris Oreste, citat de Adevărul.

Persoanele audiate în dosar sunt suspectate că ar fi consumat droguri. Potrivit unor surse apropiate de anchetă, vor fi audiate în aceeaşi cauză mai multe vedete de televiziune, artişti, dar şi persoane din lumea modei.