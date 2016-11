Donald Trump s-a iubit cu sotia lui Sarkozy. 9 secrete despre noul presedinte american

Alegerile de infarct de la 8 noiembrie s-au încheiat cu succesul incontestabil al candidatului republican, controversatul om de afaceri în vârstă de 70 de ani, Donald Trump.

El a reuşit să se impună în faţa lui Hillary Clinton (69 de ani) adjudecându-şi voturile din 28 de state americane, faţă de 19 câştigate de democraţi. Rezultatul este unul istoric având în vedere că viitorul locatar de la Casa Albă nu este un politician de carieră, are un trecut înţesat de scandaluri sexuale şi a fost acuzat inclusiv de rasism. Iată 9 lucruri pe care nu le ştiai despre actualul preşedinte american.

1. A fost trimis la şcoala militară de părinţii lui pentru că nu îl mai puteau controla. Tânărul Donald era hiperactiv şi la 13 ani era cel mai indisciplinat copil din cartierul Queens.

2. Nu a pus gura pe alcool în viaţa lui. Nu şi-a gustat nici măcar propria vodcă lansată pe piaţă în 2007. Nu bea alcool pentru că unul dintre fraţii lui a căzut în patima beţiei şi a murit în 1982.

3. Şi-a cvadruplat averea din 1988 şi până în prezent, trecând prin patru falimente. Donald Trump are o avere de 4 miliarde de dolari. Campania electorală l-a costat 100 de milioane $. În luna martie 2016, Donald Trump a fost pe poziţia 324 în topul Forbes al celor mai bogaţi oameni de afaceri din lume. El a fost listat atunci cu o avere de 4,5 miliare de dolari.

4. Donald Trump a debutat în cinematografie în serialul „Sabrina, mica vrăjitoare”, alături de Ringo Starr. Este primul preşedinte american care are o stea pe Hollywood Walk of Fame în 2007.

5. Are o înălţime de 1, 92 metri, susţine că părul este 100% natural şi că moştenirea lui de familie nu are nici o legătură cu strămoşii germani. De altfel, Trump crede că are origini suedeze.

6. La hotelul său se vinde una dintre cele mai scumpe sticle de apă din lume. La Trump International Hotel & Tower din Chicago, o sticlă de apă minerală se vinde la mini-bar cu 25 $.

7. A fost căsătorit de trei ori, are cinci copii. A fost acuzat de hărţuire sexuală, viol şi comportament misogin de peste 30 de ori de-a lungul carierei sale. A fugit de armată, de frica Războiului din Vietnam.

8. Este unul dintre cei mai mari cuceritori de pe continentul american. Pe lista femeilor care i-au trecut prin pat le amintim pe Gabriella Sabatini în 1989 şi Carla Bruni (sotia fostului presedinte francez Sarkozy) în 1991.

9. Salariul lui la emisiunea „The Apprentice” primit de la postul de televiziune NBC este de 375.000 de dolari pe episod. Emisiunea a început în 2004 şi s-a încheiat în 2015.

click.ro