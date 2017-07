”Despacito” a devenit cel mai ascultat cantec din toate timpurile (VIDEO)

Piesa “Despacito”, a portoricanului Luis Fonsi in colaborare cu Daddy Yankee, este cel mai reprodus cantec din istorie pe platformele de “streaming” (online), potrivit datelor oferite de casa de discuri Universal.

Piesa originala si “remix-ul” au depasit impreuna 4,6 miliarde de reproduceri pe diferitele platforme de “streaming” in intreaga lume, a asigurat compania intr-un comunicat, relateaza miercuri EFE.

Potrivit Universal, piesa a depasit astfel precedentul record detinut de “Sorry” al lui Bieber cu 4,38 miliarde de reproduceri.

La randul sau, consilierul delegat al Universal Music Group, Lucian Grainge, a subliniat ca Luis Fonsi este detinatorul “indiscutabil al celui mai mare hit al anului”.



“Serviciile de ‘streaming’ au oferit posibilitatea ca un cantec cu ritm diferit, al unei culturi diferite si intr-o limba diferita sa devina un succes urias in intreaga lume”, a precizat responsabilul companiei Universal Music Group.

“Despacito”, un “hit” care continua sa faca “ravagii” in discotecile din toata lumea, a devenit anul acesta primul cantec in limba spaniola care a ajuns pe primul loc in topul Hot 100 Billboard din SUA, dupa “Macarena” al duetului spaniol Los del Rio, din 1996.