Deep Purple revine in Romania in 2017. Vezi pretul biletelor

Trupa Deep Purple revine in Romania anul viitor si va sustine un concert la Romexpo.

Spectacolul va avea loc pe 13 mai in Parcarea A Romexpo. Concertul de la Bucuresti face parte din turneul “The Long Goodbye”, anunta organizatorii.

Biletele pentru concert au fost puse in vanzare vineri in reteaua Eventim, la preturile de 130 de lei (Gazon B), 190 de lei (Gazon A), 270 de lei (Golden Ring) si 350 de lei (Tribuna).

Deep Purple este una dintre cele mai reprezentative trupe rock. Recent introdusa in Rock & Roll Hall of Fame, trupa isi promoveaza cu acest turneu aparitia noului album “inFinite”, produs de earMusic. Primul single de pe disc va fi lansat pe 20 ianuarie.

Albumul este o dovada ca membrii trupei, Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse si Don Airey, continua sa cante hard-rock.

In ultimul timp, formatia a explorat noi stiluri, starnind interesul celor ce nu erau nascuti pe vremea in care Deep Purple se afla in topurile industriei muzicale. Albume de succes precum “In Rock” (1970), “Machine Head” (1972), “Made In Japan” (1973) si melodia “Smoke On The Water” au propulsat trupa in topul vanzarilor de bilete si albume.