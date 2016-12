Decesele care au marcat lumea in anul 2016

“2016: Anul in care muzica a murit. Cand vine vorba despre decesele simbolurilor muzicale, 2016 poate fi cel mai rau an de pana acum”. Acestea sunt cuvintele prin care CNN prezinta marile personalitati ale muzicii disparute dintre noi in acest an. Printre acestea, David Bowie, Prince, Leonard Cohen si George Michael.

Dar si sportul mondial si cinematografia au pierdut nume grele, iar unii dintre cei mai cunoscuti lideri mondiali au trecut si ei in nefiinta in acest an. Muhammad Ali, Johan Cruyff, Alan Rickman, Carrie Fisher si Fidel Castro sunt cei mai faimosi dintre acestia.

Va prezentam lista celor mai cunoscuti oameni care au trecut in nefiinta in anul 2016, cu varste intre 27 si 100 de ani.

10 ianuarie – David Bowie

Anul 2015 se incheiase cu moartea lui Natalie Cole, fiica lui Nat “King” Cole, iar dupa cateva zile i-a urmat primul mare nume din 2016.

David Bowie a pierdut lupta cu cancerul dupa 18 luni. De-a lungul carierei, artistul a lansat melodii precum Fame, Let’s Dance, Life on Mars?, Modern Love, Rebel Rebel, Changes, Heroes, China Girl, Jean Genie, Cat People sau Bring Me the Disco King. Tocmai implinise 69 de ani.

14 ianuarie – Alan Rickman

Actorul britanic era binecunoscut publicului larg pentru rolul din seria Harry Potter, unde l-a jucat pe profesorul Snape. Inainte, insa, Rickman a fost o stea a teatrului britanic si a capatat faima globala in 1988, cand a jucat rolul adversarului lui Bruce Willis in Die Hard, Hans Gruber.

De asemenea, a avut si alte roluri negative memorabile, precum cel al serifului din Nottingham, in Robin Hood: Prince of Thieves, si a mai aparut in filme ale lui Tim Burton si in Perfume: The Story of a Murderer. A murit cu putin inainte de a implini 70 de ani.

26 ianuarie – Abe Vigoda

Fanii celebrelor filme din seria Nasul il recunosc pe mafiotul Salvatore Tessio, un vechi prieten al lui Vito Corleone. Actorul nascut in Brooklyn a avut trei nominalizari la Premiile Emmy pentru rolul detectivului Barney Miller din serialul Phil Fish. Avea 94 de ani.

13 februarie – Trifon Ivanov

Fostul mare fundas bulgar, cu 77 de selectii in echipa nationala si 6 goluri, a facut parte din lotul Bulgariei la Campionatele Mondiale din 1994 si 1998 si la EURO 1996, si era considerat unul dintre cei mai buni jucatori din istoria nationalei sale.

Ivanov a evoluat in meciul pierdut de Bulgaria in semifinalele Cupei Mondiale din 1994, scor 1-2 cu Italia. De asemenea, a fost capitanul nationalei la Cupa Mondiala din 1998. De-a lungul carierei, a evoluat la echipe precum Betis Sevilla, Rapid Viena si Austria Viena. A jucat in finala din 1996 a Cupei Cupelor, pierduta de Rapid Viena in fata lui PSG, scor 0-1. Avea 50 de ani.

16 februarie – Boutros Boutros-Ghali

Boutros Boutros-Ghali a condus ONU in perioada 1 ianuarie 1992 – 31 decembrie 1996. Printre controversele din timpul mandatului sau se numara perceputa lipsa de actiune a ONU privind genocidul din Rwanda, din anul 1994, precum si razboiul civil din Angola, din anii ’90. Avea 93 de ani.

19 februarie – Umberto Eco

Scriitorul si filosoful italian este autorul unor opere precum “Numele trandafirului” (1980) sau “Pendulul lui Foucault” (1988). De altfel, “Numele trandafirului” a fost ecranizat de Jean-Jacques Annaud in 1986, cu Sean Connery, Christian Slater si F. Murray Abraham in rolurile principale.

Umberto Eco a predat de-a lungul timpului la Oxford, Harvard, Columbia si University of Indiana. Avea 84 de ani.

28 februarie – George Kennedy

Actorul a castigat un premiu Oscar in anul 1967, pentru cel mai bun rol secundar, jucand in filmul Cool Hand Luke alaturi de Paul Newman. De asemenea, a fost detectivul Ed Hocken in seria de comedie Nakeg Gun, unde a jucat alaturi de Leslie Nielsen. Kennedy a aparut si in seriale, inclusiv in Dallas si in Tanar si nelinistit. Avea 91 de ani.

6 martie – Nancy Reagan

A fost sotia republicanului Ronald Reagan, care a fost presedinte al Statelor Unite in perioada 1981-1989, fiind considerat unul dintre cei mai mari lideri americani. A fost actrita de filme si seriale in anii ’40 si ’50. Avea 94 de ani.

24 martie – Johan Cruyff

Considerat unul dintre cei mai mari fotbalisti din istorie, Cruyff a murit dupa o lupta cu cancerul la plamani. A fost o legenda a celor de la Ajax Amsterdam si de la FC Barcelona, antrenand ambele echipe. A castigat Cupa Campionilor Europeni si Liga Campionilor cu cele doua formatii si a fost finalist al Cupei Mondiale din 1974. Avea 68 de ani.

Tragedie in fotbalul mondial: Johan Cruyff a murit

3 aprilie – Cesare Maldini

Un alt fost mare jucator si antrenor care a murit in acest an a fost Cesare Maldini. Italianul a fost o legenda a celor de la AC Milan, asemenea mai celebrului sau fiu, Paolo Maldini. Cesare Maldini a fost capitan in finala din 1963 a Cupei Campionilor Europeni, 2-1 cu Benfica lui Eusebio. A antrenat pe Milan si nationala Italiei. Avea 84 de ani.

21 aprilie – Prince

Prince Rogers Nelson a fost gasit mort in locuinta sa din Minnesota. Faimosul cantaret si compozitor a inregistrat de-a lungul carierei peste 30 de albume, vandute in peste 100 de milioane de exemplare. Printre hiturile sale se numara Purple Rain, Let’s go crazy, When Doves Cry si Cream. De altfel, cu cantecul Purple Rain a castigat un premiu Oscar pentru filmul cu acelasi nume, in care a jucat in 1984. Avea 57 de ani.

4 iunie – Muhammad Ali

Ali este considerat de multi cel mai mare pugilist din istorie. Nascut sub numele Cassius Marcellus Clay, Ali a castigat titlul olimpic la doar 18 ani, la Jocurile de la Roma, si s-a retras din activitate in 1981, dupa ce a castigat 56 din cele 61 de meciuri jucate.

In 1964, Clay s-a convertit la islam si a luat numele Muhammad Ali. Trei ani mai tarziu, el a refuzat inrolarea in armata SUA, invocand motive religioase. Despre viata lui Muhammad Ali s-au facut mai multe filme, inclusiv Ali, in 2001, pentru care Will Smith a primit o nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rol principal. In ultimii ani, fostul pugilist a avut probleme grave de sanatate, suferind de mult timp de Parkinson. Avea 74 de ani.

19 iunie – Anton Yelchin

Actorul american de origine rusa era cunoscut pentru rolul lui Chekov in filmele Star Trek din 2009, 2013 si 2016, dar si pentru cel al lui Kyle Reese, in Terminator: Salvation, din 2009. Nascut la Sankt Petersburg, pe atunci Leningrad, in 1989, Yelchin a murit fiind strivit de masina sa, un SUV. Avea 27 de ani.

27 iunie – Bud Spencer (Piedone)

Interpretul celebrului comisar Piedone a murit in acest an, in locuinta sa din Roma. Nascut cu numele Carlo Pedersoli in 1929 la Napoli, Spencer a fost si inotator de performanta in tinerete. El a devenit cunoscut in anii ’60-’70 dupa ce a jucat in mai multe comedii si westernuri. In foarte multe a jucat impreuna cu prietenul sau Terence Hill, facand peste 20 de filme din seria Piedone. Avea 86 de ani.

2 iulie – Elie Wiesel

Scriitor, ziarist, profesor, activist pentru drepturile omului si supravietuitor al Holocaustului, Elie Wiesel s-a nascut la Sighetu Marmatiei, insa s-a mutat la Paris si apoi in Statele Unite, dupa Al Doilea Razboi Mondial, devenind cetatean american. In anul 1986 a primit Premiul Nobel pentru Pace, fiind atunci numit “un mesager pentru omenire”, iar din anul 2001 a fost membru de onoare al Academiei Romane. Avea 86 de ani.

16 august – Joao Havelange

Brazilianul a fost presedinte al FIFA in perioada 1974-1998, fiind urmat de Sepp Blatter. Nascut intr-o familie de origine belgiana, la Rio de Janeiro, in perioada Primului Razboi Mondial, Havelange era de profesie avocat. A fost membru al Comitetului Olimpic International 48 de ani, in perioada 1963-2011, si a participat la Jocurile Olimpice de la Berlin (1936), in proba de natatie, si de la Helsinki (1952), in polo pe apa. Avea 100 de ani.

29 august – Gene Wilder (Willy Wonka)

Americanul l-a interpretat pe Willy Wonka in filmul din 1971, regizat de Mel Stuart, despre celebra fabrica de ciocolata. Are doua nominalizari la premiul Oscar – pentru Young Frankenstein (1974) si The Producers (1969). Avea 83 de ani.

28 septembrie – Shimon Peres

Fostul presedinte al Israelului in perioada 2007-2014 a fost de trei ori prim-ministru si de mai multe ori ministru al tarii sale. De asemenea, a primit Premiul Nobel pentru Pace, in anul 1994, pentru Acordurile de la Oslo, intre Israel si Palestina, distinctie impartita atunci cu Yitzhak Rabin si liderul palestinian Yasser Arafat. Avea 93 de ani.

13 octombrie – Bhumibol Adulyade, regele Thailandei

Bhumibol Adulyade, sau regele Rama al IX-lea, era cel mai longeviv suveran, ajungand la 70 de ani in fruntea tarii. El si-a inceput domnia in anul 1946, la 18 ani, fiind nascut in orasul Cambridge din statul american Massachusetts. Succesorul la tron este singurul sau fiu, Maha Vajiralongkorn, care are 64 de ani. Bhumibol Adulyade avea 88 de ani.

25 octombrie – Carlos Alberto

Fundasul dreapta brazilian a fost capitanul uneia dintre cele mai mari echipe din istorie, nationala Braziliei care a castigat al treilea titlu de campioana mondiala in anul 1970. Carlos Alberto a inscris ultimul gol al finalei din acel an, cu Italia, scor 4-1. A fost coleg cu Pele atat la nationala, cat si la echipele Santos si New York Cosmos. Avea 72 de ani.

7 noiembrie – Leonard Cohen

Compozitor si cantaret canadian, Leonard Cohen este celebru pentru numeroase cantece, dintre care vor ramane mereu in amintirea tuturor Dance Me to the End of Love si Hallelujah. In anul 2008 a fost inclus in Rock and Roll Hall of Fame, iar cariera sa s-a intins pe durata a 60 de ani. Avea 82 de ani.

25 noiembrie – Fidel Castro

Fostul lider cubanez a condus tara aproape jumatate de secol, impunand un regim dictatorial, pana in 2008, cand i-a cedat puterea fratelui sau, Raul, din motive de sanatate. A fost revolutionar cubanez si a contribuit la transformarea tarii in stat comunist. Avea 90 de ani.

18 decembrie – Zsa Zsa Gabor

Actrita americana nascuta la Budapesta, in timpul Primului Razboi Mondial, a aparut in zeci de filme, intr-o cariera care s-a intins pe aproape jumatate de secol. Cele mai cunoscute filme ale sale sunt din anii ’50 – Stigmatul Raului si cateva musicaluri. A emigrat in SUA in timpul celui de-Al Doilea Razboi Modial, a fost casatorita de 9 ori si are o fiica, Constance Francesca Hilton, nascuta in 1947. In luna februarie ar fi implinit 100 de ani.

25 decembrie – George Michael

Anul se termina tot mai prost. De Craciun, celebrul cantaret brianic a murit din cauza unei insuficiente cardiace. George Michael, pe numele sau adevarat Georgios Kyriacos Panayiotou, a cunoscut in tinerete succesul alaturi de trupa Wham! si a avut apoi o cariera solo fulminanta. Iar cand era pe culmile succesului, in anii ’90, a socat intreaga lume recunoscand ca este homosexual.

Wham! a dat lovitura cu hituri ca Last Christmas, Wake me up before you go-go sau Careless Whisper, dupa care George Michael si-a lansat cariera solo, iar albumul sau de debut Faith s-a vandut in peste 10 milioane de exemplare. Freedom, Father Figure, One More Try, Jesus To A Child sau Amazing sunt cateva dintre celebrele sale cantece. Avea 53 de ani.

27 decembrie – Carrie Fisher, printesa Leia

Printesa Leia din Star Wars suferise un infarct, pe 23 decembrie, in timp ce se afla la bordul unui avion ce efectua o cursa pe ruta Londra-Los Angeles. Ea a fost fiica actritei nominalizate la Oscar Debbie Reynolds si a cantaretului Eddie Fisher.

Debutul pe marele ecran si l-a facut in 1975 in filmul Shampoo, alaturi de Goldie Hawn, Warren Beatty si Julie Christie, dar abia doi ani mai tarziu numele ei a dat marea lovitura cu Star Wars, aparand totodata in alte zeci de filme si seriale cunoscute. Insa faima a venit cu un pret, astfel ca Fisher s-a luptat mare parte din viata cu drogurile, alcoolul, boli mintale si relatii compromise.

De asemenea, a publicat patru nuvele si trei carti de memorii inainte sa revina pe platourile de filmare ale francizei Star Wars, in 2015, pentru episodul 7: The Force Awakens. Avea 60 de ani.

28 decembrie – Debbie Reynolds

Mama lui Carrie Fisher a suferit un atac cerebral la o zi dupa moartea fiicei sale. Faimoasa pentru rolul din filmul Singing in the Rain (1952), unul dintre cele mai bune musicaluri din istorie, Reynolds are si o nominalizare la premiul Oscar, in 1965, pentru cea mai buna actrita, cu filmul The Unsinkable Molly Brown. A aparut in zeci de filme, incepand cu anii ’50. Avea 84 de ani.

ziare.com