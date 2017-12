Decesele care au indoliat lumea in anul 2017

Numeroase celebritati ale lumii ne-au parasit in anul 2017 – mari personalitati, oameni foarte cunoscuti si indragiti decenii la rand. Fie ca este vorba despre actori de Oscar, unii dintre cei mai mari sportivi, cantareti faimosi, fosti sefi de stat sau oameni care au devenit celebri in alte domenii, este momentul sa privim in urma la acest an si sa ne amintim de ei.

Ziare.com a trecut in revista cele mai mari nume ale lumii care au plecat dintre noi in anul 2017.

25 ianuarie – John Hurt

Devenit faimos pentru rolul principal din filmul “Omul elefant”, actorul britanic a murit in urma unui cancer pancreatic de care suferea inca din anul 2015. In mai mult de sase decenii, a aparut in peste 120 de filme, dar si in numeroase piese de teatru si seriale TV. A primit titlul de “Sir” in anul 2015.

John Hurt a fost de doua ori nominalizat la premiile Oscar – in 1979 pentru rolul secundar din “Midnight Express”, si in 1981 pentru rolul principal din “The Elephant Man”, unde joaca alaturi de un alt actor britanic celebru, Anthony Hopkins. Fanii seriei Harry Potter si-l amintesc pentru rolul domnului Ollivander, in timp ce cei ai filmelor Alien il stiu pentru rolul lui Kane. Avea 77 de ani.

25 februarie – Bill Paxton

Actorul nascut in Texas a murit in urma unor complicatii aparute dupa o operatie la inima suferita cu cateva zile inainte. Intr-o cariera de peste 35 de ani, a fost de patru ori nominalizat la Globul de Aur si a aparut in 80 de filme, printre care “Titanic”, “Terminator”, “Aliens”, “Edge of Tomorrow”, “Nightcrawler” sau “Apollo 13″. Avea 61 de ani.

3 martie – Raymond Kopa

Considerat a fi unul dintre cei mai mari fotbalisti din istorie, fostul mijlocas ofensiv francez a fost inclus de brazilianul Pele in top 125 al celor mai buni jucatori. A facut cariera in anii ’50 la Real Madrid, cu care a castigat trei Cupe ale Campionilor si doua titluri ale Spaniei, si la Reims, cu care are patru titluri de campion al Frantei.

In 1958 a primit Balonul de Aur pentru cel mai bun fotbalist din lume, an in care a castigat si medalia de bronz la Cupa Mondiala din Suedia. Pentru nationala Frantei a disputat 45 de meciuri si a marcat 18 goluri. Avea 85 de ani.

10 martie – John Surtees

Britanicul este singurul om din lume care a castigat titlul mondial atat in Formula 1 (1964), cat si in motociclism – de patru ori la 500cc (1956, 1958, 1959 si 1960) si de trei ori la 350cc (1958, 1959 si 1960). In 1996 a fost inclus in Hall of Fame-ul sporturilor cu motor. Avea 83 de ani.

18 martie – Chuck Berry

Chitaristul si cantaretul american a fost unul dintre pionierii muzicii rock and roll. Dupa ce a avut probleme cu legea in tinerete, a devenit unul dintre cei mai cunoscuti artisti din istoria rockului, printre cantecele care au devenit hituri decenii in sir numarandu-se “Johhny B Goode”, “Rock and Roll Music” si “Jou Never Can Tell”. A figurat, alaturi de hiturile sale, in multe topuri ale celor mai buni cantareti si celor mai bune cantece din toate timpurile. Avea 90 de ani.

20 martie – David Rockefeller

Miliardarul american era ultimul din generatia familiei sale, una faimoasa pentru actele filantropice. A fost bancher, a absolvit Universitatea Harvard in anul 1936 si a facut studii doctorale la Universitatea din Chicago. A avut sase copii, iar averea sa era estimata, in momentul mortii, la 3,3 miliarde de dolari. Avea 101 ani.

22 martie – Nicky Hayden

Fost campion mondial la MotoGP in anul 2006, sportivul american suferise un accident grav cu cateva zile inainte, atunci cand a fost lovit de o masina in timp ce se afla pe bicicleta. Titlul mondial l-a cucerit dramatic, in ultima etapa a circuitului, conducand o Honda. Atunci, la Valencia, l-a invins pe Valentino Rossi, care pleca din pole position, si si-a adjudecat singurul titlu din cariera. Avea doar 35 de ani.

23 mai – Roger Moore

Faimos pentru seria “James Bond” si pentru serialul “Sfantul”, actorul britanic a murit in Elvetia, dupa o lupta cu cancerul. A jucat in sapte filme cu James Bond, in perioada 1973-1985, cel mai cunoscut fiind “The Spy Who Loved Me”, dupa ce in anii ’60 a devenit celebru cu serialul “Sfantul”. Avea 89 de ani.

9 iunie – Adam West

La putin timp dupa “James Bond”, a murit si “Batman” – americanul Adam West, care a jucat in celebra serie pentru televiziune din anii ’60. Dupa incheierea serialului, interpretul lui Batman si Bruce Wayne a aparut in aproape 50 de filme. In plus, a fost vocea primarului din Quahog, din “Family Guy”, numit chiar Adam West. Avea 88 de ani.

16 iunie – Helmut Kohl

Unul dintre cei mai importanti lideri europeni postbelici, fostul cancelar german a fost considerat artizanul reunificarii Germaniei. A fost cel care a stat cel mai mult in functie, in perioada postbelica – nu mai putin de 16 ani, intre 1982 si 1998. Facand parte din Uninea Crestin Democrata (CDU), a Angelei Merkel, Kohl a fost cel care a contribuit la introducerea monedei euro. Avea 87 de ani.

27 iunie – Michael Nyqvist

Actorul suedez a murit din cauza cancerului la plamani. A jucat in peste 50 de filme, printre care cele mai cunoscute fiind seria “Millennium”, din anul 2009, precum si “Mission: Impossible – Ghost Protocol” (2012) si “John Wick” (2014), in ultimele doua fiind personajul negativ. Avea 56 de ani.

15 iulie – Martin Landau

Actorul american nascut in Brooklyn a castigat un premiu Oscar in anul 1995, pentru cel mai bun rol secundar, cu filmul “Ed Wood”. A mai fost nominalizat la aceeasi categorie si in anii 1989 si 1990. Avea trei Globuri de Aur si a jucat in aproape 100 de filme, printre care si “North by Northwest”, si a aparut in zeci de episoade ale serialului “Mission: Impossible”, din anii ’60-’70. Avea 89 de ani.

20 iulie – Chester Bennington

Solistul trupei Linkin Park a fost gasit spanzurat. Acesta s-a sinucis, fiind cunoscut faptul ca se lupta cu dependenta de droguri si alcool de ani de zile. A avut o cariera de 25 de ani, iar din Linkin Park facea parte din 1999. Printre cele mai cunoscute cantece ale trupei se numara “Numb”, “In The End” si “Crawling”. Avea 41 de ani.

21 iulie – John Heard

Actorul este faimos pentru rolul tatalui din “Singur acasa”, partile 1 si 2. De asemenea, a aparut si in “Clanul Soprano”, “Entourage” si “Prison Break”, dar si in filmul “Big”, alaturi de Tom Hanks. Are o nominalizare la premiile Emmy, in anul 1999, pentru rolul detectivului Vin Makazian, din “Clanul Soprano”. Avea 72 de ani.

27 iulie – Sam Shepard

Actorul american a fost nominalizat la Oscar in anul 1984, pentru rolul secundar din filmul “The Right Stuff”. A aparut in aproape 80 de filme, printre care “The Notebook” si “Black Hawk Down”, iar in anul 1979 a castigat un premiu Pulitzer cu piesa “Buried Child”. Avea 73 de ani.

31 iulie – Jeanne Moreau

Legenda a cinematografiei franceze, frumoasa actrita a aparut in peste 140 de filme, in decurs de 65 de ani. Printre acestea se numara “Les quatre cents coups” (1959), “Jules et Jim” (1962), “EverAfter” (1998) si “La Femme Nikita” (1990). Avea 89 de ani.

3 august – Robert Hardy

Interpretul lui Cornelius Fudge in patru pelicule “Harry Potter”, britanicul a jucat in zeci de filme, dar si in numeroase seriale si serii TV, de-a lungul unei cariere de peste sase decenii. De asemenea, l-a portretizat pe Winston Churchill de mai multe ori. Avea 91 de ani.

20 august – Jerry Lewis

Actorul american de comedie a fost nominalizat la Globul de Aur, in anul 1966, pentru cel mai bun actor intr-un muzical sau comedie, pentru “Boeing, Boeing”. A jucat in aproape 80 de filme, printre care si “Regele comediei” (1982), alaturi de Robert de Niro, iar in anii ’40 si ’50 a facut un faimos cuplu de comedianti cu Dean Martin. Avea 91 de ani.

15 septembrie – Harry Dean Stanton

Actorul american a avut o cariera impresionanta, ce numara 125 de filme, pe durata a 70 de ani. A aparut in filme antologice, precum “Nasul 2″, “Culoarul mortii”, “Alien” sau “Luke, mana rece”, dar si in “Razbunatorii”. Ultimul sau film este “Lucky”, ce a avut premiera in Statele Unite la doua saptamani dupa moartea sa. A fost si muzician si cantaret. Avea 91 de ani.

21 septembrie – Liliane Bettencourt

Cu o avere estimata la 33 de miliarde de euro, Bettencourt era cea mai bogata femeie din lume si se afla pe locul 14 in clasamentul Forbes. Era proprietara grupului L’Oreal, fiind unica fiica a fondatorului imperiului, Eugene Schueller. Avea 94 de ani.

27 septembrie – Hugh Hefner

Hefner a fondat Playboy in 1953, dupa ce publicatia Esquire a refuzat sa-i mareasca salariul cu 5 dolari. Primul numar, realizat in bucataria lui si finantat cu 8.000 de dolari de la investitori, continea o fotografie nud a lui Marilyn Monroe si s-a vandut in peste 50.000 de exemplare, un record pentru acea data.

Hefner a construit in jurul revistei un imperiu de divertisment de milioane de dolari, care in anii de glorie din decada 1970 a inclus emisiuni TV, un festival de jazz si un lant de cluburi in care chelneritele purtau urechi si codite de iepuras. Avea 91 de ani.

19 noiembrie – Jana Novotna

Nascuta in Cehoslovacia, Novotna a castigat Wimbledonul in 1998, dupa ce a invins-o in semifinala pe lidera mondiala de atunci, Martina Hingis, care era in anii de glorie. A ajuns in finala la Australian Open in 1991, fiind invinsa de Monica Seles, iar in iulie 1997 a urcat pana pe locul 2 WTA. La dublu, a castigat 12 titluri de Grand Slam, proba in care a obtinut de doua ori argintul olimpic, la Seul in 1988 si la Atlanta in 1996. Avea 49 de ani si a murit dupa o lupta cu cancerul.

5 decembrie – Johnny Hallyday

Considerat cel mai mare star rock francez, Hallyday a murit din cauza cancerului la plamani. In cariera inceputa in 1960 a vandut peste 100 de milioane de albume si a cantat in mai mult de 100 de turnee. De asemenea, a obtinut 18 albume de platina. Avea 74 de ani.