De ce divorteaza Angelina de Brad Pitt: Il acuza de consum de droguri si ca ar fi inselat-o cu o actrita celebra

Cel mai iubit cuplu din lume se destrama. Angelina Jolie si Brad Pitt divorteaza, dupa doar doi ani de la casatorie si 12 ani de relatie.

Conform TMZ, actrita este cea care a depus actele de divort si cere custodia celor sase copii. Motivul separarii ar fi “diferente ireconcibiabile”, dar conform tabloidului, Angelina ar fi fost nemultumita de modul in care Brad Pitt se comporta cu copiii ei.

Actrita nu vrea custodie fizica, ci custodie legala, conform TMZ. Mai mult, o sursa spune ca Jolie era nemultumita de metodele sale parintesti si de altfel, era deranjata de faptul ca Pitt consuma destul de des marijuana. Actrita se teme ca sotul ei are probleme de control al furiei si atunci a decis sa ceara si custodia celor 6 copii.

Aceasta nu a cerut pensie alimentara din parea sotului ei, dar a cerut custodia. Actele ar fi fost depuse de actrita pe 15 septembrie.

Site-ul TMZ sustine ca surse apropiate celor doi au dezvaluit ca actorul ar fi avut o aventura cu actrita Marion Cotillard, partenere sa din cel mai recent film al actorului, “Allied”.

Cuplul nu a mai fost vazut impreuna de cateva luni, de la evenimentele de promovare ale filmului”By The Sea”.

Angelina Jolie si Brad Pitt au format timp de 12 ani cel mai frumos cuplu de la Hollywood. Cei doi s-au cunoscut pe platourile filmului “Domnul si doamna Smith”.

Dupa 10 ani de relatie, foarte mediatizata sub numele de cod “brangelina”, si sase copii – trei biologici si 3 adoptati, Angelina si Brad Pitt s-au casatorit anul trecut, in Franta.

“Niciodata nu am crezut ca o sa am copii, niciodata nu am crezut ca o sa ma indragostesc, niciodata nu am crezut ca o sa intalnesc persoana potrivita. Provin dintr-o familie destramata si am invatat sa accept ca anumite lucruri precum povestile cu printese nu trebuie sa le cauti”, marturisea actrita in 2015.