De ce a lipsit Brad Pitt de la premiile BAFTA

Apropiaţi ai lui Brad spun că starul de 56 de ani şi-a anulat călătoria la Londra, unde a castigat un premiu BAFTA, pentru a putea sta de vorbă în tihnă cu fiul său de 18 ani, Maddox – cel cu care are cea mai problematică legătură din 2016, de când s-a vorbit despre despărţirea lui Brad de Angelina Jolie şi altercaţia actorului cu Maddox în avionul privat.

“Maddox l-a contactat pe tatăl său şi i-a spus că vrea să vorbească cu el. Asta l-a făcut pe Brad să lase totul baltă. Rolul de tată este cel mai important din viaţa lui, iar Brad este dispus să facă orice pentru a-şi repara relaţia cu fiul său”, a declarat un apropiat pentru The Sun, citat de okmagazine. “Când a aflat că Maddox vrea să îl vadă, a anulat pe loc plecarea în Marea Britanie”, a continuat aceeaşi sursă. Pentru Brad acesta ar fi împlinirea unui vis, pentru că de 4 ani s-a distanţat de Maddox, iar în tot acest timp a sperat că se vor reapropia când fiul lui va creşte şi va înţelege mai bine cum stau lucrurile. Şi este foarte posibil ca Maddox să înceapă să vadă lucrurile în altă lumină, acum, că a plecat la studii universitare şi a ieşit de sub influenţa Angelinei Jolie, despre care aceiaşi apropiaţi susţin că ar fi încercat să îi întoarcă pe copii împotriva lui Brad. Maddox este student la Universitatea Yonsei, din Seoul, Coreea de Sud.

In seara premiilor BAFTA, Pitt a câştigat trofeul pentru cel mai bun actor în rol secundar, graţie performanţei lui din filmul lui Tarantino, Once Upon a Time în Hollywood – însă premiul a fost ridicat de colega lui de distribuţie, Margot Robbie.