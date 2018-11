Cum arata sotiile supravietuitorilor trupei Queen. Imagini de la lansarea filmului “Bohemian Rhapsody”

Filmul “Bohemian Rhapsody”, care prezintă o parte din istoria trupei Queen, rulează în majoritatea cinematografelor din întreaga lume. Filmul este o poveste neromanțată a formației, asta pentru că în rolul de consultanți au fost chiar doi dintre membrii grupului – Brian May și Roger Taylor.

La premiera din Londra a peliculei, Brian May și Roger Taylor au fost însoțiți de partenerele lor de viață. A fost o raritate, ei fiind foarte discreți cu viața lor privată.

Brian May a pășit pe “covorul roșu” alături de soția sa, actrița Anita Dobson. Chitaristul de la Queen a cunoscut-o în 1986 și l-a inspirat să compună piesa “I Want it All” în 1989. S-au căsătorit pe 18 noimebrie 2000. Brian a mai avut un mariaj cu Christine Mullen între 1974-1988. Au împreună trei copii: James (născut în 1978), Louisa (născută în 1981) și Emily Ruth (născută în 1987).

Roger Taylor a venit însoțit de soția sa, Sarina Potgieter, pe care a cunoscut-o în 2004. Ei s-au căsătorit în 2010. Toboșarul de la Queen are doi copii cu franţuzoaica Dominique Beyrand și alți trei cu modelul Debbie Lang.

La premieră nu a fost prezent John Deacon, bassistul trupei Queen, cel care este extrem de rezervat cu aparițiile publice și viața privată. De altfel, el a decis să nu mai cânte alături de Queen după moartea lui Freddie Mercury. A spus că nu mai are niciun sens.

