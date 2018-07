Cum arată Sarah Jessica Parker în costum de baie, la 53 de ani

Este una dintre cele mai îndrăgite actriţe de la Hollywod şi este considerată un fashion icon. Cine nu o ştie pe Carrie, blondina care nu avea noroc în dragoste, din serialul de succes “Sex and the City”? Interpreta simpaticului personaj, actriţa Sarah Jessica Parker, are parte de o căsnicie fericită, iar soţul o răsfaţă mereu cu vacanţe.

Sarah Jessica Parker (53 de ani) şi Matthew Broderick (56 de ani) sunt căsătoriţi de 21 de ani. Cei doi actori au trei copii împreună: băiatul James Wilkie Broderick, născut de actriţă în 2002 şi două fetiţe gemene: Tabitha şi Marion, născute de o mamă surogat, în 2009.

Zilele acestea, actriţa şi soţul ei se bucură de o vacanţă în Portofino, faimoasa staţiune din vestul Italiei. Paparazzi sunt pe urmele lor şi au reuşit să surprindă câteva cadre cu actriţa în costum de baie.

Vedeta a fost fotografiată în timp ce făcea plajă într-un resort exclusivist. Sarah avea părul prins şi purta un costum de baie întreg, negru. Actriţa şi-a dat bretele jos pentru a nu se bronza cu urme şi şi-a pus câteva accesorii la gât.

