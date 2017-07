Clipe grele pentru Michael Buble. Fiul lui de 3 ani are cancer. Initial, medicii l-au diagnosticat cu oreion

Sotia lui Michael Buble a dezvaluit ca fiul lor, Noah, in varsta de 3 ani, a fost diagnosticat cu cancer. Asta dupa ce, initial, medicii au crezut ca are oreion.

Timp de 7 luni, Michael Buble si sotia lui, actrita Luisana Lopilato, s-au dedicat trup si suflet baiatului lor. Si-au anulat toate proiectele pentru a-i salva viata.

Baiatul s-a imbolnavit subit si medicii l-au diagnosticat, initial cu oreion. Noah se simtea din ce in ce mai rau, iar Luisana Lopilato a decis sa zboare cu el din Argentina in SUA, fara sa ii spuna lui Buble, si sa ii faca analizele acolo.

In SUA, medicii au descoperit ca baiatul are cancer la stomac. Cand a aflat ce se intampla cu fiul sau, Michael Buble a zburat si el de urgenta in SUA. Si-a anulat toate concertele si timp de 7 luni a stat langa familia lui.

Sotia artistului a dezvaluit, potrivit Daily Mail, ca acum tot ce a fost rau a trecut, dar ca inca Noah nu s-a vindecat si ca urmeaza un lung si greu tratament.

“Ii multumim lui Dumnezeu ca ce a fost rau a trecut. Dar procesul de vindecare e inca lung. Este devastator pentru un parinte sa afle ca fiul lor este bolnav. Nu am putut sa ii spun lui Michael ca plec in SUA fiindca el trebuia sa acorde un interviu important in Anglia. Initial, medicii ne-au spus ca e oreion”, a declarat actrita.

kanald.ro