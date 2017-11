Cine sunt vedetele din Paradise Papers si cum si-au ascuns banii

Numele mai multor celebritati apar in documente scurse in presa in scandalul Paradise Papers. Printre acestea se afla Madonna (foto), Nicole Kidman, Martha Stewart sau Shakira.

E drept insa ca, pentru moment, vedetele nu pot fi incriminate, pentru ca multe au ales sa-si inregistreze companiile peste hotare din motive ce tin de intimitate, arata The Guardian.

Dezvaluirile se bazeaza pe scurgerea a peste 13,5 milioane de documente financiare, provenind in special de la o firma internationala de avocatura cu sediul in Bermude, Appleby, obtinute de ziarul german Suddeutsche Zeitung.

In documentele financiare scurse in presa se arata ca Harvey Weinstein, producatorul de la Hollywood aflat in centrul unui imens scandal sexual, dupa ce ar fi hartuit sau violat zeci de femei, a investit intr-o firma cu specific medical, disparuta intre timp, in Bermude.

Nu se stie daca producatorul a apucat sa-si vanda actiunile pe care le detinea la Scientia Health Group Ltd. inainte ca firma sa iasa din afaceri.

De aceeasi firma se leaga si numele Marthei Stewart.

Madonna ar fi investit si ea intr-o companie asemanatoare, SafeGard Medical Ltd, in 1998. Si aceasta companie a fost dizolvata in 2013 si nu se stie daca vedeta a vandut sau nu actiunile inainte de acest moment.

In ceea ce-l priveste pe Justin Timberlake, al carui nume apare de asemenea in documente, acesta ar fi infiintat o companie pe care a numit-o Tennman Records, asa cum se cheama si unul dintre albumele sale. Obiectivul SRL-ului era achizitionarea de bunuri imobiliare.

Actita Nicole Kidman si sotul sau, Keith Urban, au inregistrat in martie 2015 compania lor cu raspundere limitata, cu sediul in SUA, ca entitate straina in Bahamas.

In documente se mai arata ca Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nimeni alta decat cantareata Shakira, este rezident in Bahamas. Asta, chiar daca vedeta locuieste in Barcelona. Ea detine compania Tournesol Ltd, din Malta. Malta, cel mai mic dintre statele UE, se confrunta cu acuzatii conform carora ar fi un paradis fiscal, mai arata sursa. Practic, tot ce incaseaza vedeta ajunge aici.