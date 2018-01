Cine saruta mai bine, Angelina Jolie sau Jennifer Aniston?

Ambele actriţe au fost căsătorite cu Brad Pitt, dar actorul nicoiodată nu a făcut o comparaţie între cele două.

Gerald Butler a declarat într-o emisiune TV că Jennifer Aniston sărută mai bine decât Angelina Jolie, actorul scoţian jucând în filme cu ambele staruri. Invitat în emisiunea de pe postul american Bravo “Watch What Happens Live With Andy Cohen”, miercuri seară, Gerard Butler, care a jucat în filme alături de ambele actriţe americane, a fost întrebat care dintre cele două staruri sărută mai bine.

“Jennifer Aniston, ştiu, o să vă surprind”, a răspuns acesta.

Gerard Butler, în vârstă de 49 de ani, a jucat alături de Aniston, în vârstă de 48 de ani, în filmul din 2010 “Recompensă cu bucluc/ The Bounty Hunter”, iar cu Jolie, în vârstă de 42 de ani, în lungmetrajul din 2003 “Lara Croft Tomb Raider: Leagănul Vieţii/ Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life”.

Ambele actriţe sunt cunoscute şi pentru faptul că au fost căsătorite cu Brad Pitt, Aniston, din 2000 până în 2005, iar Jolie, din 2014 până în 2016. De asemenea, s-a speculat că Jolie “i l-a furat” pe Pitt lui Aniston în timp ce filma alături de actorul american pentru lungmetrajul “Domnul şi doamna Smith/ Mr & Mrs Smith”, lansat în 2005. Însă alte surse au declarat că Pitt şi Aniston se despărţiseră deja când actorul a început o relaţie cu Jolie.

profm