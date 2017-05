Cheloo de la Parazitii, condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare

Cheloo de la Parazitii a fost condamnat miercuri la doi ani de inchisoare cu suspendare, in dosarul in care era acuzat de procurorii DIICOT de trafic de droguri de risc.

“Prin s.p.nr.235/17.05.2017 condamna inculpatul Ion Stefan Catalin la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 180 zile amenda penala. Cu suspendare sub supraveghere stabilind termen de incercare de 4 ani”, potrivit sentintei pronuntate de magistratii din Ploiesti.

Sentinta vine dupa ce Cheloo (Catalin Stefan Ion) incheiase un acord de recunoastere a vinovatiei, potrivit unor surse citate de news.ro.

Artistul declarase in fata procurorilor ca a oferit unor prieteni cannabis pe care il detinea pentru consum propriu, insa nu a vandut stupefiante.

In luna martie a anului trecut procurorii DIICOT Ploiesti au facut zece perchezitii in Bucuresti si in judetele Prahova si Ialomita, inclusiv la locuinta cantaretului Cheloo, intr-un dosar privind infractiuni de trafic de droguri.

Cheloo a fost dus la sediul DIICOT Ploiesti, fiind suspectat si de consum de stupefiante, dupa ce la casa sa de vacanta de langa Breaza procurorii au descoperit cateva grame de cannabis. Intrebat de jurnalisti daca are ceva sa isi reproseze, acesta a spus: “Multe!”. De asemenea, intrebat cum se simte, Cheloo a raspuns: “Ca un lup intre oi”.

Surse judiciare au declarat ca solistul trupei Parazitii i-ar fi dat gratuit cannabis, in cateva randuri, unui investigator sub acoperire si unui colaborator al procurorilor DIICOT. Alte peste 80 de persoane, intre care foarte multi adolescenti, au fost audiate in acest dosar.