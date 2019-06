Cererile neobisnuite ale artiștilor de la Untold. Ce a cerut Robbie Williams

70 de camere de hotel, jocuri video sau torturi uriase au cerut artistii invitati anul acesta la festivalul Untold. Organizatorii fac tot posibilul se la indeplineasca, dar recunosc ca de multe ori intampina greutati. In plus, venirea lui Robbie Williams la Cluj le da sarcini si mai grele.

Steve Aoki are placerea nebuna sa-si umple fanii de frisca si le-a transmis deja organizatorilor ca vrea 10 torturi. Ca sa fie sigur ca nu raneste pe nimeni, vrea ca tortul sa respecte, cu strictete, reteta. “Ne da cu liniuta cate oua, cate kilograme de faina”, spune Ioana Chereji, PR Untold. Obligati sa nu depaseasca gramajul vor fi maestrii unei cofetarii din Cluj. Cand au vazut comanda, au ramas surprinsi.

Cel mai pretentios este insa Robbie Williams. Artistul cu milioane de admiratori le-a cerut organizatorilor 70 de camere de hotel.

Ioana Chereji, PR Untold: “A cerut 70 de camere de hotel, asta inseamna ca din cele 70 de camere, 50 de persoane vor urca cu el pe scena. Band-ul lui, dansatorii, backing vocalul lui”.

Cu greu vor gasi organizatorii Untold cazare pentru intreg staff-ul lui Robbie Williams. Si asta pentru ca in perioada festivalului toate hotelurile din oras sunt aproape ocupate. Va fi si mai greu sa gaseasca 70 de camere in acelasi loc.

Nici alti artisti nu se lasa mai prejos. “Borgore, de exemplu, va spun de anul trecut ca ne-a cerut un lemur viu la scena”, a dezvaluit Ioana Chereji.

La fel ca in anii trecuti, cei mai buni dj ai lumii sunt asteptati la Untold. Festivalul are loc in perioada 1-4 august. Pretul unui abonament este de 160 de euro.

stirilekanald.ro