Cerbul de Aur 2019: M-am uitat la cel mai irelevant concurs de muzică din România ca să văd pe ce se duc banii publici

Am înțeles decizia TVR-ului de a relansa concursul „Cerbul de Aur” în 2018. A fost anul centenarului și de ce nu? Dar e o idioțenie să încerci să revitalizezi un concurs doar pentru că are un nume cu rezonanță. Ce rost are să continui să pompezi bani publici într-un eveniment care a ajuns, în cel mai bun caz, o încercare de scoate profit din nostalgie?, se intreaba Marius Ghent pe HotNews.

În cel mai rău caz, și cel mai realist, e doar o glumă proastă și prilej de miștocăreală pe social media. Dacă vrei să înțelegi exact cât de relevant e Cerbul de Aur pentru români, mergi pe stradă și întreabă zece oameni dacă știu cine a câștigat concursul anul trecut. Hai că nu a trecut atât de mult timp de atunci. De fapt, dacă stai în Brașov, încearcă schema asta pe localnici. Garantez că majoritatea vor fi pe lângă subiect sau o s-o dea pe aia cu „nu știu, maică, eu nu mă uit la așa ceva, am și eu problemele mele”.

Dar organizatorii, adică cei din conducerea TVR-ului, s-au încăpățânat și au decis să facă o nouă ediție Cerbul de Aur. Care, apropo, a costat 1,2 milioane de euro.

„Cerbul de Aur 2019” a debutat joi, tot la Brașov, și după ediția aniversară de anul trecut, când a făcut 50 de ani de la prima ediție, nu 50 de ediții, e foarte important, pentru că în realitate au fost doar 18 ediții, am zis să-i mai dau o șansă. Să văd dacă s-a schimbat ceva.

