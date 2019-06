Ce a facut Margot Robbie pentru a obtine rolul din “Once Upon a Time in Hollywood”

In aceasta vara, actrita Margot Robbie o va juca pe Sharon Tate in cel de-al noualea film al lui Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”.

Margot a recunoscut ca este un vis devenit realitate pentru ea, o mare fana a lui Tarantino, sa joace intr-unul din filmele sale. Ea a marturisit recent ca, in momentul in care a simtit ca si-a imbunatatit destul de bine prestatiile si a obtinut un anumit statut in industrie, a planuit sa ajunga la celebrul regizor si sa-i spuna ca i-ar placea sa colaboreze.

“Asa ca i-am scris si i-am spus ca ii iubesc filmele. I-am spus ca as vrea sa lucram impreuna in orice masura in care isi doreste.”

Margot Robbie i-a scris o scrisoare lui Quentin Tarantino si a subliniat ca va savura orice ocazie de a lucra cu el, indiferent despre ce e vorba.

Regizorul nu a putut ignora mesajul si a invitat-o sa sa citeasca scenariul pentru “Once Upon a Time in Hollywood”. Restul este istorie: Margot a primit rolul actritei Sharon Tate, insa nu datorita complimentelor pe care le-a facut.

Tarantino a dezvaluit ca asemanarea cu Tate si capacitatea ei de a transmite nevinovatia starletei au fost elementele care au recomandat-o pentru a face parte din lung-metraj.

