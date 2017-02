Cati clienti de publicitate au pierdut Romania TV si Antena 3 de la inceputul protestelor

Numarul brandurilor care si-au promovat produsele la Romania TV si Antena 3 a scazut de aproape patru ori, de cand au inceput protestele masive din Romania, ca urmare a strategiei editoriale adoptata de televiziunile in cauza.

Iqads.ro scrie ca, in perioada 30 ianuarie – 2 februarie, Romania TV facea reclama la 98 de branduri.

In urmatoarele trei zile, in perioada 3-5 februarie, numarul brandurilor a scazut de peste trei ori, la 31, dintre care doua sunt nou intrate pe post.

In ce priveste Antena 3, aceasta televiziune difuza publicitate de la 104 branduri, in perioada 30 ianuarie – 2 februarie, ajungand la 29 de branduri, in perioada 3-5 februarie, dintre acestea 4 fiind nou intrate pe post.

Analiza sursei citate ia in calcul branduri care au fost promovate in timpul emisiunilor din prime time in cele sase zile.

Pe 25 ianuarie, Asociatia Frontline Club Bucharest a facut apel catre agentiile de publicitate sa boicoteze Antena 3, B1 TV si Romania TV si sa nu mai cumpere publicitate la aceste televiziuni pentru minciunile si dezinformarile pe care le-au transmis in legatura cu protestele fata de planurile Guvernului privind gratierea si modificarea Codurilor Penale.

Luni, Romania TV a trimis o scrisoare agentiilor de publicitate, dupa ce reclamele mai multor clienti au fost retrase, sustinand ca “respecta toate regulile jurnalismului si toate reglementarile legale din audiovizual, fara a fi in situatia de a se situa de o parte sau de alta in timpul perioadei de criza pe care o traim”. Romania TV le-a transmis companiilor care au decis sa-si retraga reclama sa se intrebe daca nu cumva au fost dezinformate.