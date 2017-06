Cati bani a facut Pro TV de pe urma finalei Roland Garros dintre Simona Halep si Jelena Ostapenko

Pro TV a dat o adevarata lovitura financiara cu difuzarea in direct a finalei Roland Garros dintre Simona Halep si Jelena Ostapenko, pierduta in trei seturi de reprezentanta noastra.

Potrivit paginademedia.ro, Pro TV ar fi incasat din publicitate in jur de 300.000 de euro, in conditiile in care drepturile TV ale partidei au costat 100.000 de euro.

Astfel, un profit de aproximativ 200.000 de euro pentru Pro TV, care a cumparat drepturile TV de la Eurosport cu doar o zi inainte de finala feminina a turneului din capitala Frantei.

“Partida a avut o medie de 1,4 milioane de romani in fiecare minut, dintre care 420.000 din segmentul comercial intre 18 si 49 de ani”, mai noteaza sursa citata.

Programul special care a inclus si meciul a fost transmis in direct sambata, in intervalul orar 15.15-19.00.

Finala de la Roland Garros a putut fi urmarita in direct si pe Eurosport.