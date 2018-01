Catherine Deneuve cere scuze victimelor abuzurilor sexuale, dar isi mentine pozitia fata de campania #MeToo

Catherine Deneuve a cerut scuze fata de femeile hartuite sexual care s-au alaturat campaniei #MeToo. Celebra actrita semnase saptamana trecuta, alaturi de alte 99 de femei celebre, o scrisoare potrivit careia multi barbati au devenit victime intr-o “vanatoare de vrajitoare” declansata de unele sustinatoare ale acestei campanii.

Actrita a declarat ca sustine in continuare scrisoarea, al carei mesaj este in opinia sa “consistent”, daca nu chiar “pe de-a-ntregul adevarat”, potrivit The Guardian.

“Da, am semnat scrisoarea. Astazi mi se pare insa necesar sa ma distantez de atitudinea unora dintre cosemnatare care au denaturat spiritul original al textului, in interventia din media”, a precizat Deneuve.

Starul francez s-a referit in mod special la declaratia facuta de fosta crainica de radio Brigitte Lahaie. Aceasta a spus in cadrul unei dezbateri aprinse transmise de BFMTV ca femeile ar avea capacitatea de a avea orgasm in timpul violului.

Fara sa mentioneze numele lui Brigitte Lahaie, Deneuve a spus ca a spune asa ceva e mai rau decat “a scuipa in fata victimele violului”.

“Atunci cand semnezi un document alaturi de alte persoane, ar trebui sa ai grija sa nu le tarasti in vartejul logoreei tale. E nedemn sa o faci. Nimic din textul scrisorii nu sugereaza ca hartuirea ar fi tolerabila. Daca ar fi scris asa ceva in scrisoare, n-ar fi semnat-o”, a mai spus Deneuve.

Scuzele celebrei actrite au fost publicate de ziarul Le Monde, cel care mediatizase si scrisoarea initiala a celor 100 de femei din Franta.

Celor care au acuzat-o ca nu ar fi luptat pentru cauze feministe, Deneuve le-a amintit ca in 1971 a fost una dintre cele 343 de femei care au admis in scris ca au facut un avort, desi o astfel de procedura medicala era ilegala pe vremea aceea.

