Cate Blanchett il acuza pe Harvey Weinstein de hartuire sexuala

Dupa ce au colaborat ani de zile, Cate Blanchett l-a acuzat de hartuire sexuala pe Harvey Weinstein si a declarat ca spera ca producatorul celebru sa ajunga la inchisoare.

Cate Blanchett este una dintre victimele producatorului Harvey Weinstein. In cadrul unui interviu acordat publicatiei Variety, actrita castigatoare a doua premii Oscar a fost intrebata daca Weinstein a hartuit-o sexual. Blanchett a raspuns cu un simplu “Da” si nu a intrat in mai multe detalii.

Actrita considera ca Weinstein, care este anchetat in acest moment de autoritati din SUA si Europa, ar trebui sa mearga la inchisoare.

“Violul inca este o crima,” a declarat Cate Blanchett, scrie Daily Mail. Cei doi au colaborat prima oara pentru filmul The Talented Mr. Ripley, lansat in anul 2000.

In acelasi interviu, Blanchett a spus ca ar sustine si cazul impotriva lui Woody Allen daca acesta va fi redeschis. Woody Allen este acuzat de abuz sexual de catre propria lui fiica, Dylan Farrow.

Declaratia lui Blanchett a venit la doar cateva zile dupa ce Ashley Judd l-a dat in judecata pe Weinstein. Conform documentelor, Judd a refuzat avansurile sexuale ale producatorului, dupa care acesta i-a distrus cariera. Procesul lui Judd este sustinut de marturia regizorului Peter Jackson, care a vrut sa ii ofere lui Judd un rol important in seria The Lord of The Rings, dar s-a razgandit in urma unor informatii false primite de la Weinstein.

