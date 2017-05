Castigatorul Eurovision nu are nevoie de transplant de inima. Adevarul despre starea sanatatii lui

Povestea lui Salvador Sobral, portughezul care a castigat Eurovisionul, a impresionat o lume si, spun criticii, i-ar fi adus chiar premiul cel mare in competitia de sambata seara, la Kiev.

Presa straina a scris ca tanarul de 27 de ani are nevoie de un transplant de inima, iar aceasta informatie i-a adus un val de simpatie imens.

Adevarul e insa altul. In martie 2017, cu aproape doua luni inainte de Eurovision, cand zvonurile privind nevoia unui transplant de inima aparusera in presa, agentul artistului le-a negat vehement, dupa cum scrie Jornal de Noticias.

Mai mult, agentul declara ca Salvador suferise doua operatii de hernie, una inghinala si o alta abdominala, si ca, la acea vreme, se recupera.

Tot atunci, mai spunea ca “Eurovisionul nu e in pericol”. Si nu a fost, tanarul prezentandu-se si plecand acasa cu premiul cel mare, in urma interpretarii piesei “Apar Pelos Dois” (Dragoste pentru doi), o balada cu influente jazz scrisa de sora sa, Luisa.

Aceasta stire a trecut insa neobservata, presa din intreaga lume preferand varianta transplantului cardiac, cu mai mare priza la public.

Revenind la Salvador, putini stiu ca este absolvent de Psihologie, iar in 2004 a terminat si Taller of Musics, un prestigios institut de muzica din Barcelona. Anul trecut, el si-a lansat albumul de debut, “Excuse me”, primit foarte bine in tara sa.

Salvador Sobral a facut ca Portugalia sa castige pentru prima oara in istorie Eurovisionul. In 1996, un alt portughez reusise cel mai bun rezultat: locul sase.

