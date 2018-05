Casa Regala a facut publice poze dragalase cu printul Louis si sora lui mai mare

Palatul Kensington a facut publice imagini cu printul Louis, bebelusul printului William si al ducesei de Cambridge, fotografiile fiind facute chiar de catre mama lui.

“Ducele si ducesa de Cambridge au placerea sa va prezinte doua fotografii ale printesei Charlotte si ale printului Louis facute de ducesa la Palatul Kensington”, este mesajul din postarea de pe Twitter.

Prima imagine o reprezinta pe printesa Charlotte tinandu-si in brate fratele mai mic si sarutandu-l pe frunte, in timp ce acesta doarme, iar comentariul care o insoteste este “aceasta fotografie a fost facuta in 3 mai, cu ocazia cele de a treia aniversari a printesei Charlotte”.

In cealalta fotografie apare doar printul Louis. Si aceasta poza este facuta tot de ducesa de Cambridge, in 26 aprilie.

De asemenea, ducele si ducesa multumesc pentru mesajele primite cu ocazia nasterii bebelusului si a zilei de nastere a printesei Charlotte.

Numele complet al celui de-al treilea copil al ducilor de Cambridge este Louis Arthur Charles.

Copilul va avea titlul de Alteta Sa regala Printul Louis de Cambridge.

Nou-nascutul este al cincilea in ordinea succesiunii la tron, dupa bunicul lui (printul Charles), tatal lui (printul William), si dupa fratii lui mai mari (printul George si printesa Charlotte).

