Bucurestenii ofera cazare gratuita pentru protestatari. Inclusiv la hostel

Un bucurestean, proprietar a doua hosteluri, a anuntat, miercuri, pe o retea sociala, ca ofera gratuit camere pentru ca protestatarii veniti din provincie sa aiba unde sa innopteze. Si nu e singurul care s-a gandit la asta, mai multi oameni din Capitala isi pun la dispozitiile propriile case, inclusiv Andrei Gheorghe.

Tudor Maxim, proprietarul Little Bucharest si Pura Vida Sky Bar & Hostel Bucharest, a scris, miercuri, pe Facebook: “Daca stiti persoane ce vin la proteste din afara Capitalei si au nevoie de cazare in Bucuresti oferim locuri gratuit la cele 2 hosteluri ale noastre, Little Bucharest si Pura Vida Sky Bar & Hostel Bucharest.

Rugamintea e sa dati un email la adresa oldtown@littlebucharest.ro cu numele si numarul persoanelor. Avem 130 de locuri in total si in functie de cate avem disponibile zilele acestea sprijinim pe cei ce vin din afara Bucurestiului. Multumesc pentru ce faceti!”.

Potrivit lui Tudor Maxim, au fost deja rezervate 50 de locuri si mai sunt disponibile doar 5, restul fiind ocupate de clientii hostelurilor.

Intrebat de ce a luat decizia de a proceda astfel, Tudor Maxim a declarat pentru Ziare.com: “Am simtit nevoia sa pot face ceva, desi sunt in vacanta”.

Si Andrei Gheorghe, celebru realizator radio, ofera cazare pentru eventuali protestatari din provincie, chiar la el acasa.

“Ofer cazare pentru trei persoane, in Bucuresti, pe perioada nedeterminata, mai exact pana ii dam jos. Alta intrebare?”, scrie pe Facebook Andrei Gheorghe.

La aceasta ora sunt deja in strada circa 1.500 de bucuresteni, dar se asteapta diseara venirea mai multor manifestanti din provincie.

Guvernul Grindeanu a adoptat marti noaptea, fara consultarea CSM, ordonanta de urgenta care schimba Codurile Penale in favoarea unor politicieni, printre care Liviu Dragnea si Florin Iordache.

De asemenea, Guvernul a trimis la Parlament, pentru aprobare in procedura de urgenta, legea gratierii si modificarea legii privind executarea pedepselor.

Faptul ca Guvernul Grindeanu a adoptat ordonanta noaptea, fara dezbatere publica si fara a mai astepta avizul CSM, consultativ dar obligatoriu, a scos in strada zeci de mii de oameni din toata tara.

CSM a decis, miercuri dimineata, cu unanimitate de voturi sa atace la CCR ordonanta Iordache, dupa ce la sedinta a participat si presedintele Klaus Iohannis.

ziare.com