BROKE – cadoul muzical cu ocazia Sarbatorilor de iarna oferit de Mario Joy

Decembrie este luna cadourilor si a sarbatorilor de iarna, luna in care cel mai important este sa iti petreci timpul langa familie si prieteni. Mario Joy are in suflet aceasta dorinta si vine in intampinarea fanilor sai cu un cadou de Craciun, nu este o colinda, ci o piesa noua compusa in stilul sau, intitulata “Broke”.

Mario Joy a declarat: “Piesa are un mesaj motivational si sunt sigur ca multi dintre voi va veti regasi . Nu conteaza cat de putini sau multi bani ai in buzunare atata timp cat ai parte de dragoste , iubesti si esti iubit.” Mesajul se potriveste cu aceasta perioada in care cu totii ne dorim sa fim in sanul familiei, langa cei dragi.

2016 a fost un an excelent pentru Mario Joy, hitul sau “California” a fost locul locul 1 in topurile de radio din peste 15 tari, a strans zeci de milioane de vizualizari pe Youtube, peste 1 milion de cautari pe Shazam si se numara printre putinii artisti romani ce au semnat un contract cu cea mai mare casa de discuri din lume Utra Music, divizia dance Sony Music. In Romania a inregistrat o performanta unica pentru un debut si anume 31 de saptamani consecutive cel mai difuzat in primii zeci artisti din tara.