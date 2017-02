BRIT AWARDS 2017: Lista câștigătorilor premiilor industriei muzicale britanice

Au fost desemnați câștigătorii trofeelor acordate miercuri seara la a 37-a ediție a Brit Awards:

—Cel mai bun single britanic: “Shout Out to My Ex” (Little mix)

—Cel mai bun grup britanic: The 1975

—Premiul criticii: Rag’n'Bone Man

—Cel mai bun album britanic: Blackstar (David Bowie)

—Cel mai bun artist debutant britanic: Rag’n'Bone Man

—Cel mai bun artist solo britanic: David Bowie

—Cea mai bună artistă solo britanică: Emeli Sandé

—Cel mai bun artist solo internațional: Drake

—Cea mai bună artistă solo internațională: Beyoncé

—Cel mai bun videoclip britanic: History (One Direction)

—Cel mai bun grup internațional: A Tribe Called Quest

—Premiul pentru succes global: Adele

—BRITs Icon Award: Robbie Williams