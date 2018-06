Brad Pitt si Leonardo DiCaprio, schimbari surprinzatoare de lookin noua productie a lui Tarantino

Pitt si DiCaprio vor juca impreuna pentru prima data in cel mai nou film in regia lui Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”. Actiunea peliculei are loc in Los Angeles, in anul 1969, atunci cand au avut loc ingrozitoarele crime ale Familiei Manson, potrivit IndieWire.

Dupa saptamani intregi de zvonuri despre distributia si actiunea filmului, DiCaprio a publicat prima poza de la filmarile pentru “Once Upon a Time in Hollywood”, in care apare alaturi de Pitt. Amandoi sunt imbracati in haine emblematice pentru moda din anii ‘60.

Fanii nu au ezitat sa isi arate surprinderea privind schimbarea de look. Multi dintre ei au comentat pe retelele de socializare si despre cat de mult a slabit DiCaprio, ce are o infatisare complet diferita fata de cea din ultimele lui filme.

DiCaprio il va interpreta pe Rick Dalton, un actor de televiziune ce nu mai are succes si care incearca sa recapete gloria trecutului, ajutat de Cliff Booth (Pitt), dublura lui din seriale. Din fericire pentru cei doi, Booth e vecin cu o actrita cunoscuta, Sharon Tate.

Chiar daca acesta va fi primul film in care joaca Pitt si DiCaprio impreuna, cei doi au mai colaborat cu Tarantino pentru proiecte separate. Pitt a jucat in “Inglourious Basterds” si DiCaprio in “Django Unchained”.

“Once Upon a Time in Hollywood” va fi cel de-al noualea film regizat de Tarantino. Din distributie mai fac parte Al Pacino (care il va interpreta pe agentul lui Dalton, Margot Robbie (Sharon Tate), Michael Madsen, Dakota Fanning, James Mardsen si Damien Lewis.

Premiera filmului va avea loc pe data de 9 august 2019, la fix 50 de ani de la ziua in care Sharon Tate si 4 oaspeti au fost omorati in casa ei de catre cultul violent Manson.

